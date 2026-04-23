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महज 8 रन की पारी... 15 साल के वैभव ने मैक्सवेल, सहवाग, सैमसन सबको पीछे छोड़ दिया

Edited By : Akhilesh Tripathi | Apr 23, 2026, 01:51 PM IST

Published On Apr 23, 2026, 01:51 PM IST

Last UpdatedApr 23, 2026, 01:51 PM IST

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के सात मैचों में 220.87 की स्ट्राइक रेट से 254 रन बनाए हैं.

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Vaibhav Suryavanshi

लखनऊ के खिलाफ नहीं चला वैभव का बल्ला

वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में निराश किया और वह सिर्फ आठ रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने मेडन ओवर भी खेला. मोहिसन खान के खिलाफ लगातार 5 डॉट गेंद खेलने के बाद वह छठे पर आउट हो गए. हालांकि इसके बावजूद उन्होंने बड़ा कारनामा किया है.

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Vaibhav Suryavanshi records

आईपीएल में वैभव ने पूरे किए 500 रन

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 500 रन का आंकड़ा छू लिया है. उन्होंने सिर्फ 14 इनिंग में यह कारनामा किया है. ऑस्ट्रेलिया के शान मार्श ने 11 इनिंग और मैथ्यू हेडन ने 13 इनिंग में आईपीएल में 500 रन बनाए थे.

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Vaibhav Suryavanshi 500 runs

आईपीएल में 500 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, पृथ्वी साव- संजू सैमसन को पीछे छोड़ा

आईपीएल में 500 रन बनाने सबसे युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी टॉप पर पहुंच गए हैं. उन्होंने 15 साल 26 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था. पृथ्वी साव (19 साल 164 दिन) दूसरे और संजू सैमसन (19 साल 195 दिन) का नाम तीसरे नंबर पर हैं.


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Vaibhav Suryavanshi youngest 500 runs

सूर्यवंशी ने तोड़ा मैक्सवेल और सहवाग का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में बॉल के हिसाब से सबसे तेज 500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ 227 बॉल में 500 रन पूरे किए. ग्लेन मैक्सवेल ने 260 बॉल, प्रियांश आर्य ने 278 बॉल और वीरेंद्र सहवाग ने 280 बॉल में आईपीएल में 500 रन पूरे किए थे.

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Vaibhav Suryavanshi new record

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में सात मैच खेले हैं. सात मैच में राजस्थान रॉयल्स के इस युवा सलामी बल्लेबाज ने 220.87 की स्ट्राइक रेट से 254 रन बनाए हैं.

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