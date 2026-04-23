महज 8 रन की पारी... 15 साल के वैभव ने मैक्सवेल, सहवाग, सैमसन सबको पीछे छोड़ दिया

सूर्यवंशी ने तोड़ा मैक्सवेल और सहवाग का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में बॉल के हिसाब से सबसे तेज 500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ 227 बॉल में 500 रन पूरे किए. ग्लेन मैक्सवेल ने 260 बॉल, प्रियांश आर्य ने 278 बॉल और वीरेंद्र सहवाग ने 280 बॉल में आईपीएल में 500 रन पूरे किए थे.