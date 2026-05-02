वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में बनाए पांच बड़े रिकॉर्ड्स, महज एक शॉट दूर है वर्ल्ड रिकॉर्ड

वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक शॉट दूर हैं वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी टी-20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से एक शॉट दूर है. वैभव सूर्यवंशी के नाम टी-20 में 99 छक्के हैं. वह एक छक्का लगाते ही टी-20 में 100 छक्के पूरे कर लेंगे. टी-20 में वह सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन जाएंगे. टी-20 क्रिकेट में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 100 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज कीरोन पोलार्ड के नाम है, जिन्होंने 843 गेंदों में यह कारनामा किया था. सूर्यवंशी ने अब तक 529 गेंदे ही खेली है.