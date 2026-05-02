वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में बनाए पांच बड़े रिकॉर्ड्स, महज एक शॉट दूर है वर्ल्ड रिकॉर्ड

Published On May 02, 2026, 02:45 PM IST
Last UpdatedMay 02, 2026, 02:45 PM IST
वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन 10 मैच में 404 रन बनाए हैं. उन्होंने इस सीजन एक शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन दो अर्धशतक और एक शतक लगाया था. वह तीन बार 15 से कम बॉल में फिफ्टी बना चुके हैं. वह ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में सबसे तेज 400 रन बनाने का कारनामा किया है. उन्होंने महज 167 बॉल में 400 रन पूरे कर लिए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन 10 मैच में 404 रन बनाए हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में 12 छक्के लगाए. इस मैच में उन्होंने शतकीय पारी खेली थी.
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाया. इस सीजन उन्होंने 36 बॉल में शतक लगाया, जो सीजन का सबसे तेज शतक है.
आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. उनके नाम इस सीजन 37 छक्के हैं. अभिषेक शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.
वैभव सूर्यवंशी टी-20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से एक शॉट दूर है. वैभव सूर्यवंशी के नाम टी-20 में 99 छक्के हैं. वह एक छक्का लगाते ही टी-20 में 100 छक्के पूरे कर लेंगे. टी-20 में वह सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन जाएंगे. टी-20 क्रिकेट में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 100 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज कीरोन पोलार्ड के नाम है, जिन्होंने 843 गेंदों में यह कारनामा किया था. सूर्यवंशी ने अब तक 529 गेंदे ही खेली है.