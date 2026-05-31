वैभव सूर्यवंशी ने जीता ऑरेंज कैप, IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर्स

Published On May 31, 2026, 08:51 PM IST
Last UpdatedMay 31, 2026, 08:51 PM IST
Most runs in IPL 2026: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप पर कब्जा किया. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी हैं. आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-05 बैटर्स की लिस्ट
राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर रहे और ऑरेंज कैप पर कब्जा किया. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 16 मैच की 16 इनिंग में 237.31 की शानदार स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए.
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे. शुभमन गिल ने 16 मैच की 16 इनिंग में 163.03 की स्ट्राइक रेट से 732 रन बनाए.
गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन भी आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में दिखे. साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे. साई सुदर्शन ने 17 मैच की 17 इनिंग में 157.99 की स्ट्राइक रेट से 722 रन बनाए.
सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर रहे. क्लासेन ने 15 मैच की 15 इनिंग में 160 की स्ट्राइक रेट से 624 रन बनाए.
सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर रहे. ईशान किशन ने 15 मैच की 15 इनिंग में 182.42 की स्ट्राइक रेट से 602 रन बनाए.