वैभव सूर्यवंशी ने जीता ऑरेंज कैप, IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर्स

Sai Sudharsan

गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन भी आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में दिखे. साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे. साई सुदर्शन ने 17 मैच की 17 इनिंग में 157.99 की स्ट्राइक रेट से 722 रन बनाए.