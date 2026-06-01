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Vaibhav Sooryavanshi Won 5 Awards In IPL 2026 WATCH full List

Edited By : Bharat Malhotra | Jun 01, 2026, 09:21 AM IST

Published On Jun 01, 2026, 09:21 AM IST

Last UpdatedJun 01, 2026, 09:21 AM IST

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कमाल का खेल दिखाया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कुल 5 खिताब अपने नाम किए.

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वैभव सूर्यवंशी पर हुई इनामों की बारिश

वैभव सूर्यवंशी की टीम राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 के दूसरे क्वॉलिफायर में हारकर बाहर हो गई. लेकिन बाएं हाथ के इस 15 साल के बल्लेबाज ने बल्ले से खूब तारीफ बटोरी. वैभव ने अपने बल्ले से कई कमाल की पारियां खेलीं. और अपने नाम कई बड़े इनाम किए. रविवार, 31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. इसके साथ ही वह लगातार दो ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई. आरसीबी के सेलिब्रेशन के बीच सबकी निगाह वैभव पर भी टिकी थीं. इस खिलाड़ी ने एक- दो नहीं बल्कि पूरे पांच खिताब अपने नाम किए.

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ऑरेंज कैप (सबसे ज्यादा रन)

वैभव सूर्यवंशी इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए. उन्होंने 48.50 के औसत से ये रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा. वैभव ने पांच हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी लगाई. इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपये का इनाम मिला.

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मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर (MVP)

पूरे सीजन वैभव का बल्ला खूब चला. और इसके लिए उन्हें मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया. उन्होंने अपने शानदार खेल के दम पर 436.5 MVP अंक हासिल किए. इसके लिए वैभव को 15 लाख रुपये का इनाम दिया गया. यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पूरे सीजन में कमाल का खेल दिखाया हो.


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सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन

15 साल के इस लड़के ने गेंदबाजों के मन में एक संशय तो पैदा किया ही. उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि जिस रफ्तार से रन बनाए उसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया. वैभव ने पूरे सीजन में 237.30 के स्ट्राइक-रेट से बल्लेबाजी की. यह किसी भी अन्य बल्लेबाज से काफी ज्यादा रहा.

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इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन

वैभव को इर्मजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया. इसमें ऐसे खिलाड़ी को चुना जाता है जिसने सीजन शुरू होने से पहले 25 से कम मैच खेले हों. और अंतरराष्ट्रीय मैच न खेला हो. 15 साल के वैभव इन सभी पैमानों पर खरे उतरे. और उन्हें इसके लिए 10 लाख रुपये का इनाम दिया गया.

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सुपर सिक्सेज ऑफ द सीजन

वैभव ने पूरे सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाए. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 72 छक्के लगाए. जो किसी भी अन्य बल्लेबाज से बहुत ज्यादा हैं. दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा रहे. अभिषेक ने 15 मैच में 43 छक्के लगाए. यानी वैभव से 29 छक्के कम. आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने सीजन में 42 छक्के लगाए.

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