वैभव सूर्यवंशी पर हुई इनामों की बारिश

वैभव सूर्यवंशी की टीम राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 के दूसरे क्वॉलिफायर में हारकर बाहर हो गई. लेकिन बाएं हाथ के इस 15 साल के बल्लेबाज ने बल्ले से खूब तारीफ बटोरी. वैभव ने अपने बल्ले से कई कमाल की पारियां खेलीं. और अपने नाम कई बड़े इनाम किए. रविवार, 31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. इसके साथ ही वह लगातार दो ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई. आरसीबी के सेलिब्रेशन के बीच सबकी निगाह वैभव पर भी टिकी थीं. इस खिलाड़ी ने एक- दो नहीं बल्कि पूरे पांच खिताब अपने नाम किए.