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वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, GT के खिलाफ लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Edited By : Akhilesh Tripathi | May 29, 2026, 10:18 PM IST

Published On May 29, 2026, 10:18 PM IST

Last UpdatedMay 29, 2026, 10:18 PM IST

Vaibhav Suryavanshi World Record: राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 47 बॉल में 96 रन (08 चौके, 07 छक्के) की धमाकेदार पारी खेली. इस पारी से उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे भी छोड़ा है.

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Vaibhav Suryavanshi 96 runs

आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 23 इनिंग में यह कारनामा किया है. उन्होंने साई सुदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 25 इनिंग में आईपीएल में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड था.

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Vaibhav Suryavanshi RR

सूर्यवंशी ने तोड़ा आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड

सूर्यवंशी गेंद के हिसाब से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने 440 बॉल में यह कारनामा किया है. सूर्यवंशी ने पहले आंद्रे रसेल (545 बॉल) के नाम सबसे कम बॉल में 1000 आईपीएल रन बनाने का रिकॉर्ड था.

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Vaibhav Suryavanshi fifty

आईपीएल के पावरप्ले में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के पावरप्ले में एक सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने हैं. उन्होंने डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम आईपीएल के पावरप्ले में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था. डेविड वॉर्नर ने साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए 467 रन बनाए थे.


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Vaibhav Suryavanshi records

जोस बटलर- मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड भी तोड़ा

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में बतौर ओपनर सबसे तेज 1000 रन बनाने के मामले में जोस बटलर और मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड भी तोड़ा. वैभव सूर्यवंशी ने 23 इनिंग में 1000 रन बनाए. मैथ्यू हेडन ने 25 इनिंग और जोस बटलर ने 24 इनिंग में यह कारनामा किया था. साई सुदर्शन (20 इनिंग) के नाम आईपीएल में बतौर ओपनर सबसे तेज 1000 रन बनाने का वर्ल़्ड रिकॉर्ड है.

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Vaibhav Sooryavanshi

राजस्थान रॉयल्स के लिए बनाए सबसे तेज 1000 रन

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी है. सूर्यवंशी ने 23 इनिंग में 1000 रन पूरे किए. इससे पहले जोस बटलर के नाम राजस्थान रॉयल्स के लिए 27 इनिंग में 1000 रन बनाने का कीर्तिमान था.

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