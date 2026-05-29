वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, GT के खिलाफ लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Vaibhav Suryavanshi records

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में बतौर ओपनर सबसे तेज 1000 रन बनाने के मामले में जोस बटलर और मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड भी तोड़ा. वैभव सूर्यवंशी ने 23 इनिंग में 1000 रन बनाए. मैथ्यू हेडन ने 25 इनिंग और जोस बटलर ने 24 इनिंग में यह कारनामा किया था. साई सुदर्शन (20 इनिंग) के नाम आईपीएल में बतौर ओपनर सबसे तेज 1000 रन बनाने का वर्ल़्ड रिकॉर्ड है.