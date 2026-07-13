ENG vs IND: विराट कोहली के निशाने पर सचिन और धोनी का बड़ा रिकॉर्ड

Published On Jul 13, 2026, 02:29 PM IST
Last UpdatedJul 13, 2026, 02:29 PM IST
भारत और इंग्लैंड के बीच 14 जुलाई से वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है. इस सीरीज से विराट कोहली छह महीने बाद भारतीय जर्सी में नजर आएंगे. कोहली इस सीरीज में कई कीर्तिमान तोड़ सकते हैं.
मंगलवार, 14 जुलाई से इंग्लैंड और भारत के बीच तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है. टी20 सीरीज में भारतीय टीम की करारी शिकस्त के बाद वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है. भारतीय फैंस उम्मीद करेंगे कि इस सीरीज में टीम अच्छा प्रदर्शन कर हालिया हार के गम को भुला दे. भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हो रही है. इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में कोहली के निशाने पर कुछ बड़े रिकॉर्ड्स होंगे. विराट खास मामले में सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ सकते हैं.
कोहली ने अभी तक भारत के लिए 311 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 299 पारियों में 58.71 की औसत से 14,797 रन बनाए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ कोहली अगर तीन मैचों में 203 रन बना लेते हैं तो वह वनडे इंटरनेशनल में 15 हजार रन पूरे कर लेंगे. वह सचिन तेंदुलकर के बाद ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज होंगे. सचिन ने यह उपलब्धि साल 2007 में हासिल की थी.
सचिन ने वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे करने के लिए 359 पारियां खेली थीं. और विराट के पास इस मामले में उन्हें पीछे छोड़ने का मौका होगा. कोहली अगर इस सीरीज में 203 रन बनाने में कामयाब रहते हैं, तो वह सबसे तेज 15 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. यानी वह 302 पारियों में यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. सचिन से 57 पारियां कम खेलकर वह इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. इंग्लैंड के खिलाफ खेली 38 पारियों में विराट ने 41 की औसत से खेलते हुए 1,397 रन बनाए हैं. इस दौरान कोहली ने तीन शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं. इंग्लैंड की सरजमीं पर कोहली ने खेली 33 पारियों में 51.88 की औसत से 1,349 रन बनाए हैं. वह इंग्लिश कंडिशंस में एक शतक और 12 अर्धशतक लगा चुके हैं.
भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है. धोनी ने 48 मैचों में 46.84 के औसत से 1546 रन बनाए हैं. कोहली इससे 149 रन पीछे हैं. अगर वह इस सीरीज में 150 रन बना देते हैं तो वह इंग्लैंड और भारत के बीच वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. दूसरे नंबर पर युवराज सिंह हैं जिन्होंने 1523 रन बनाए हैं. वहीं सचिन तेंदुलकर 1455 रन के साथ तीसरे पायदान पर हैं. कोहली इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं.
भारतीय टीम की चाहत यही होगी कि कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अपने ‘विराट’ रिकॉर्ड को इस वनडे सीरीज में भी बरकरार रखने में सफल रहें. वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाना है, जबकि दूसरा वनडे 16 और तीसरा एकदिवसीय मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाना है.