ENG vs IND: विराट कोहली के निशाने पर सचिन और धोनी का बड़ा रिकॉर्ड

मंगलवार, 14 जुलाई से इंग्लैंड और भारत के बीच तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है. टी20 सीरीज में भारतीय टीम की करारी शिकस्त के बाद वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है. भारतीय फैंस उम्मीद करेंगे कि इस सीरीज में टीम अच्छा प्रदर्शन कर हालिया हार के गम को भुला दे. भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हो रही है. इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में कोहली के निशाने पर कुछ बड़े रिकॉर्ड्स होंगे. विराट खास मामले में सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ सकते हैं.