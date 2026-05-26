आज खेला जाएगा आईपीएल 2026 का पहला क्वॉलिफायर

विराट कोहली के नाम इंडियन प्रीमियर लीग में कई रिकॉर्ड हैं. वह इस लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज हैं. अभी तक उन्होंने 281 मैचों में 9218 रन बनाए हैं. उन्होंने 9 सेंचुरी लगाई हैं. और साथ ही 68 हाफ सेंचुरी भी उनके बल्ले से निकली हैं. कोहली का आईपीएल ट्रॉफी जीतने का इंतजार पिछले साल 2025 में खत्म हुआ. और इस साल टीम एक और फाइनल के करीब खड़ी है. मंगलवार, 26 मई को आरसीबी सीजन के पहले क्वॉलिफायर में भिड़ेगी. तो, और एक बार फिर सभी की निगाहें विराट कोहली पर होंगी.