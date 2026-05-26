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IPL: तो प्लेऑफ के 'किंग' नहीं हैं विराट कोहली, नंबर्स देंगे गुजरात टाइटंस को राहत

Edited By : Bharat Malhotra | May 26, 2026, 12:29 PM IST

Published On May 26, 2026, 12:29 PM IST

Last UpdatedMay 26, 2026, 12:29 PM IST

विराट कोहली ने आईपीएल में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं. लेकिन प्लेऑफ की बात करें तो कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है. और यह गुजरात टाइटंस को राहत दे सकता है.

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आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली

विराट कोहली का आईपीएल में रिकॉर्ड कमाल का है. सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज से लेकर कई कीर्तिमान उनके नाम हैं. लेकिन साथ ही बात अगर प्लेऑफ की करें तो उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं हैं. आगे तस्वीरों में हम जानेंगे कि आखिर कोहली का आईपीएल में कुल रिकॉर्ड और प्लेऑफ में रिकॉर्ड कैसा है.

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आज खेला जाएगा आईपीएल 2026 का पहला क्वॉलिफायर

विराट कोहली के नाम इंडियन प्रीमियर लीग में कई रिकॉर्ड हैं. वह इस लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज हैं. अभी तक उन्होंने 281 मैचों में 9218 रन बनाए हैं. उन्होंने 9 सेंचुरी लगाई हैं. और साथ ही 68 हाफ सेंचुरी भी उनके बल्ले से निकली हैं. कोहली का आईपीएल ट्रॉफी जीतने का इंतजार पिछले साल 2025 में खत्म हुआ. और इस साल टीम एक और फाइनल के करीब खड़ी है. मंगलवार, 26 मई को आरसीबी सीजन के पहले क्वॉलिफायर में भिड़ेगी. तो, और एक बार फिर सभी की निगाहें विराट कोहली पर होंगी.

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शानदार फॉर्म में हैं विराट कोहली

आज आईपीएल 2026 में आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच सीजन का पहला क्वॉलिफायर खेला जाएगा. यह मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन के धर्मशाला में खेला जाएगा. कोहली इस सीजन में भी कमाल के फॉर्म में हैं. लेकिन गुजरात टाइटंस इसके बावजूद थोड़े राहत में होगी. इसकी वजह है कि कोहली का आईपीएल प्लेऑफ में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है.


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प्लेऑफ में कोहली का रिकॉर्ड है बहुत खराब

पहले क्वालिफायर में हालिया फॉर्म को देखते हुए विराट कोहली को गुजरात टाइटंस के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है. कोहली इस सीजन शानदार लय में नजर आए हैं और वह 14 मुकाबलों में 163 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 557 रन बना चुके हैं. पहले क्वालिफायर में भी आरसीबी को उनसे दमदार प्रदर्शन की आस है. हालांकि, आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड रखने वाले कोहली प्लेऑफ मुकाबलों में संघर्ष करते नजर आते हैं.

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गुजरात टाइटंस के खिलाफ कोहली का रिकॉर्ड

विराट ने प्लेऑफ में अब तक कुल 16 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 25.50 की मामूली औसत और 121.42 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 357 रन निकले हैं. कोहली ने प्लेऑफ मुकाबलों में सिर्फ 2 अर्धशतक लगाए हैं और वह एक बार जीरो पर भी पवेलियन लौट चुके हैं. आईपीएल 2025 में भी पहले क्वालिफायर मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ कोहली 35 गेंदों का सामना करने के बाद 43 रन ही बना सके थे और उनका स्ट्राइक रेट महज 122.85 का रहा था.

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कोहली को गुजरात टाइटंस का गेंदबाजी अटैक रास आता है. जीटी के खिलाफ विराट ने अब तक आईपीएल में कुल 8 पारियां खेली हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 76.66 की औसत और 152 के स्ट्राइक रेट से 460 रन निकले हैं. गुजरात टाइटंस के खिलाफ कोहली एक शतक और 4 अर्धशतक भी लगा चुके हैं. आईपीएल 2026 में जीटी के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में विराट ने 44 गेंदों में 81 रनों की दमदार पारी खेली थी. अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए थे. वहीं, जीटी से हुई दूसरी भिड़ंत में कोहली ने 13 गेंदों में 28 रन बनाए थे.

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