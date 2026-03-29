×

HomePhotos Virat Kohli की पारी के फैन हुए पूर्व क्रिकेटर्स, अंबाती रायडू ने कर दी सबसे बड़ी डिमांड

Virat Kohli की पारी के फैन हुए पूर्व क्रिकेटर्स, अंबाती रायडू ने कर दी सबसे बड़ी डिमांड

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने 38 बॉल में नाबाद 69 रन की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने पांच चौके और पांच छक्के लगाए

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - March 29, 2026 4:17 PM IST
Virat Kohli half century

Virat Kohli half century

Ambati Rayudu on Virat Kohli: आरसीबी की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर आईपीएल 2026 में जीत के साथ आगाज किया है. आरसीबी की जीत के बाद विराट कोहली की पारी की जमकर तारीफ हो रही है. भारत के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, आकाश चोपड़ा और अंबाती रायडू ने कोहली की पारी को लेकर बड़ा बयान दिया है. अंबाती रायडू ने तो विराट कोहली से बड़ी डिमांड भी कर दी है.

Virat Kohli record
Virat Kohli record

विराट कोहली ने खेली नाबाद 69 रन की पारी

विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में 38 बॉल में नाबाद 69 रन की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने पांच चौके और पांच छक्के लगाए. कोहली ने इस पारी से कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले हैं.

Ravichandran Ashwin
Ravichandran Ashwin

वह लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे खेला जाता है: अश्विन

विराट कोहली की जमकर तारीफ करते हुए भारत के पूर्व आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद अपनी बेजोड़ ऊर्जा और जोश के दम पर जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं. अश्विन ने ‘जियोस्टार’ के शो पर कहा, वह जो कहते हैं, करके दिखाते हैं. उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि वह लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे खेला जाता है, इसे जोरदार ढंग से खेलो और वैसे ही खेलो , जैसे खेला जाना चाहिए, विराट ने जो कुछ भी किया , उस लिहाज से यह बात मेरे लिये सबसे खास रही.

Akash Chopra
Akash Chopra


कोहली ईगो को अलग रखते हैं और यह सबसे बड़ी ताकत: आकाश चोपड़ा

भारत के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा कि विराट अपनी ईगो को अलग रखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखा, कोहली की सबसे बड़ी ताकत है अपनी ईगो को किनारे रखना, अगर देवदत्त पडिक्कल जबरदस्त खेल रहे हैं, तो वह खुशी-खुशी एंकर की भूमिका में खेलने को तैयार रहते हैं, उन्होंने रजत के साथ भी ऐसा ही किया, वह कभी भी बड़ी पिक्चर से अपनी नजरें नहीं हटाते, जो कि टीम का मैच जीतना है, कोहली एक चैंपियन प्लेयर हैं.

Ambati rayudu
Ambati rayudu

उन्हें टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी चाहिए: अंबाती रायडू

भारत के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने विराट कोहली की जमकर तारीफ करते उन्हें टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने का सुझाव भी दिया है. उन्होंने कहा कि विराट जिस तरह से वनडे में बैटिंग कर रहे हैं और सबसे बड़ी टी20 लीग में भी अपनी फॉर्म जारी रखे हुए हैं, वह काफी कमाल है, विराट में अभी पांच से छह साल का इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी है.

virat-kohli-test
virat-kohli-test

एक कप्तान के तौर पर टेस्ट में वापसी करें कोहली: रायडू

रायडू ने आगे कहा, मुझे लगता है कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी चाहिए, उम्मीद करता हूं एक कप्तान के तौर पर, वह कम से कम भारतीय क्रिकेट में सबसे अच्छे लाल गेंद के कप्तान रहे हैं, जिन्हें मैंने देखा है, विराट को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वह बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट को उनकी बहुत जरूरत है.

Latest news

virat-kohli-records-4

जब भी मैं खेलने आता हूं... आरसीबी की धमाकेदार जीत के बाद क्या बोले विराट कोहली ?

By Akhilesh Tripathi
virat-kohli-records-4

विराट कोहली ने रचा इतिहास, पीछे छूट गए कई दिग्गज... RCB VS SRH मैच में बने सात बड़े रिकॉर्ड्स

By Akhilesh Tripathi
virat-kohli-devdutt-padikkal

IPL 2026: जैकब डफी, देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने मचाया धमाल, आरसीबी की धमाकेदार जीत

By Akhilesh Tripathi
ishan-kishan-3000-runs

केएल राहुल को पीछे छोड़ा, SRH के लिए किया बड़ा कारनामा.... ईशान किशन ने बनाए कई रिकॉर्ड्स

By Akhilesh Tripathi
phil-salt-catch-2

VIDEO: हवा में उड़े फिल सॉल्ट और एक हाथ से लपका करिश्माई कैच, बार- बार देखेंगे

By Akhilesh Tripathi

Trending This Week

bcci-naman-awards-winners

BCCI Naman Awards 2026: शुभमन गिल- स्मृति मंधाना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

ban-vs-pak-3rd-odi

BAN VS PAK: सलमान आगा का शतक भी काम नहीं आया, पाकिस्तान की बांग्लादेश में भारी 'बेइज्जती'

pakistan-cricket-team-82

आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में दो बार भारत को हराने वाले इकलौते पाकिस्तानी कप्तान ने लिया संन्यास

kuldeep-yadav-wedding-2

शादी के बंधन में बंधे कुलदीप और वंशिका, बाराती बने साथी खिलाड़ी, देखें तस्वीरें और वीडियो

Photos More in photos

virat-kohli-half-century-2

Virat Kohli की पारी के फैन हुए पूर्व क्रिकेटर्स, अंबाती रायडू ने कर दी सबसे बड़ी डिमांड

virat-kohli-records-4

विराट कोहली ने रचा इतिहास, पीछे छूट गए कई दिग्गज... RCB VS SRH मैच में बने सात बड़े रिकॉर्ड्स

ishan-kishan-3000-runs

केएल राहुल को पीछे छोड़ा, SRH के लिए किया बड़ा कारनामा.... ईशान किशन ने बनाए कई रिकॉर्ड्स

vaibhav-suryavanshi-birthday

अब कोई बाधा नहीं, वैभव सूर्यवंशी तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड!

ipl-trophy-14

IPL 2026: ये हैं आईपीएल के मिसिंग 13, जानें किस टीम से कौन सा खिलाड़ी है अभी तक बाहर

virat-kohli-catches

वनडे में सबसे ज्यादा कैच करने वाले खिलाड़ी, श्रीलंकाई दिग्गज के आसपास भी नहीं है कोई