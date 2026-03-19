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Virat Kohli vs Jasprit Bumrah: आईपीएल में कितनी बार हुआ आमना-सामना, कौन पड़ा भारी ?

12 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मुकाबला खेला जाना है. इस मैच में कोहली और बुमराह की टक्कर फैंस को देखने को मिलेगी.

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By Akhilesh Tripathi Last Updated on - March 19, 2026 4:27 PM IST
Virat Kohli vs Jasprit Bumrah

Virat Kohli vs Jasprit Bumrah

Virat Kohli vs Jasprit Bumrah: आईपीएल 2026 का आयोजन 28 मार्च से होना है. टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में आरसीबी का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. आईपीएल 2026 में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है. आईपीएल में इससे पहले जब भी दोनों दिग्गज आमने-सामने हुए, तो जोरदार टक्कर फैंस को नजर आया था. आईपीएल में कौन किस पर भारी ?

RCB VS MI
RCB VS MI

12 अप्रैल को आरसीबी और मुंबई इंडियंस की टक्कर

आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस का मुकाबला 12 अप्रैल को खेला जाना है. 12 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में कोहली और बुमराह की टक्कर फैंस को देखने को मिलेगी.

jasprit Bumrah
jasprit Bumrah

कौन पड़ा किस पर भारी ?

विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह आईपीएल में 17 बार आमने-सामने हुए हैं. जसप्रीत बुमराह ने 17 पारियों में पांच बार विराट कोहली को आउट किया है. हालांकि बुमराह के सामने कोहली का स्ट्राइक रेट 148.51 का है. विराट कोहली ने बुमराह के खिलाफ छह छक्के और 15 चौके लगाए हैं. वहीं जसप्रीत बुमराह ने कोहली को 37 डॉट गेंदे भी फेंकी है. जसप्रीत बुमराह का पहला आईपीएल विकेट भी विराट कोहली का ही है. अप्रैल 2013 में बेंगलुरु में जसप्रीत बुमराह ने महज 19 साल की उम्र में यह कारनामा किया था. वहीं जसप्रीत बुमराह का आईपीएल में 100वां विकेट भी विराट कोहली ही है.

Virat Kohli
Virat Kohli


पावरप्ले में दिखी है जबरदस्त टक्कर

पावरप्ले में दोनों खिलाड़ियों के बीच टक्कर देखने को मिली है. विराट कोहली पावरप्ले में जसप्रीत बुमराह पर भारी रहे हैं. पावरप्ले में बुमराह के खिलाफ कोहली का आईपीएल स्ट्राइक रेट बढ़कर 148.51 से बढ़कर 167.5 तक पहुंच जाता है. वही बुमराह ने पावरप्ले की 11 पारियों में विराट कोहली को सिर्फ दो बार आउट किया है.

Virat Kohli IPL Records
Virat Kohli IPL Records

विराट कोहली का आईपीएल रिकॉर्ड

विराट कोहली ने आईपीएल के 267 मुकाबले खेले हैं. कोहली के नाम 267 मैच की 259 इनिंग में 8661 रन है. विराट कोहली ने यह रन 132.86 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. भारतीय दिग्गज के नाम आईपीएल में आठ शतक और 63 अर्धशतक है.

Jasprit Bumrah Ipl records
Jasprit Bumrah Ipl records

आईपीएल में कैसा है जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड ?

जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली के मुकाबले 122 मुकाबले कम खेले हैं. जसप्रीत बुमराह के नाम 145 मैच में 183 विकेट है. वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में छठे स्थान पर है. बुमराह ने आईपीएल में 22.02 की औसत और 7.25 की इकॉनोमी से गेंदबाजी की है. उन्होंने दो बार फाइव विकेट हॉल जबकि तीन बार फोर विकेट हॉल भी हासिल किया है.

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