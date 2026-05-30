सबसे ज्यादा IPL फाइनल खेलने वाली टीमें, गुजरात टाइटंस किस नंबर पर है ?

CSK

चेन्नई सुपरकिंग्स सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल खेलने वाली टीम है. चेन्नई की टीम ने 10 आईपीएल फाइनल खेला है, जिसमें उसे पांच बार जीत मिली है, वहीं पांच बार टीम रनर अप रही है. चेन्नई की टीम ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में खिताब पर कब्जा किया था, वहीं 2008, 2012, 2013, 2015, 2019 में टीम को हार का सामना करना पड़ा था.