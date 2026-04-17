क्या विराट कोहली ने लाइक किया लिजलैज का फोटो?

फैंस ने यह भांप लिया कि कैसे विराट कोहली के हैंडल से उस तस्वीर को लाइक किया गया है. और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक मीम वायरल होने लगा है. सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, ‘एलगोरिदम पर एक और पैराग्राफ लिखा जा रहा है.’ और किसी ने यहां तक कहा कि अनुष्का को यह पसंद नहीं आएगा. Photo- Instagram