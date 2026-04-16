कहां पैदा हुईं हैं नवनीता गौतम

नवनीता मूल रूप से तो भारतीय हैं. लेकिन उनका जन्म कनाडा के वैंकूवर शहर में हुआ है. वह अंतरराष्ट्रयी स्तर पर काफी काम कर चुकी हैं. उन्होंने ऐथलेटिक थेरेपिस्ट के तौर पर काफी का किया है. आरसीबी के अलावा वह ग्लोबल टी20 कनाडा लीग में टोरंटो नैशनल के साथ काम कर चुकी हैं. इसके साथ ही भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम और कई गोल्फ टूर से भी जुड़ी रही हैं.

