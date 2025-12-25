×

HomePhotos Year Ender 2025: साल 2025 में किया डेब्यू और इंटरनेशनल स्तर पर बिखेरी चमक, नंबर- 4 का आंकड़ा दंग कर देगा

Year Ender 2025: साल 2025 में किया डेब्यू और इंटरनेशनल स्तर पर बिखेरी चमक, नंबर- 4 का आंकड़ा दंग कर देगा

इन क्रिकेटर्स ने एक साल में ही फैंस के दिलों में जगह बना ली, इसमें भारतीय खिलाड़ियों के अलावा कई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - December 25, 2025 1:32 PM IST
Year Ender 2025

Year Ender 2025

Year Ender 2025: साल 2025 कुछ युवा क्रिकेटरों के लिए शानदार रहा है. इस साल कई ऐसे युवा क्रिकेटर्स ने डेब्यू किया जो देखते ही देखते इंटरनेशनल क्रिकेट में छा गए. इन क्रिकेटर्स ने एक साल में ही फैंस के दिलों में जगह बना ली, इसमें भारतीय खिलाड़ियों के अलावा कई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं. आइए उन स्टार खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने ‘साल 2025’ में किसी एक फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए उसमें शानदार प्रदर्शन किया है.

Beau Webster
Beau Webster

01. ब्यू वेबस्टर

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर ने फरवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक अपने देश के लिए सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट ही खेला है, जिसके 7 मुकाबलों में 34.63 की औसत से 381 रन बनाए. वहीं गेंदबाजी करते हुए उन्होंने आठ विकेट अपने नाम किए.

Harshit Rana
Harshit Rana

02. हर्षित राणा

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने इस साल वनडे और टी20 फॉर्मेट में डेब्यू किया. उन्होंने अब तक 11 वनडे मुकाबलों में 20 विकेट हासिल किए हैं, जबकि छह टी20 मुकाबलों में उनके नाम सात विकेट है.

Sai Sudharsan
Sai Sudharsan

TRENDING NOW


03. साई सुदर्शन

भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज साई सुदर्शन ने इस साल टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू किया. उन्होंने अब तक भारत के लिए छह टेस्ट मुकाबलों में 27.45 की औसत के साथ 302 रन बनाए हैं, इस दौरान उनके बल्ले से दो अर्धशतक निकले हैं.

Varun Chakravarthy
Varun Chakravarthy

04. वरुण चक्रवर्ती

भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इस साल वनडे में फरवरी 2025 में डेब्यू किया. इस स्पिनर ने साल 2025 में सिर्फ 4 वनडे मैच खेले, जिसमें 19 की औसत के साथ 10 विकेट हासिल किए. चक्रवर्ती के टी20 प्रदर्शन को देखें, तो उन्होंने अपने करियर में 33 मैच खेले, जिसमें 14.87 की औसत के साथ 55 विकेट अपने नाम किए है. वह इस साल भारत के सबसे सफल गेंदबाज में एक रहे. साल 2025 में वरुण चक्रवर्ती का टी20 में इस साल जलवा रहा. उन्होंने 20 मैच में कुल 36 विकेट अपने नाम किए.

Nitish reddy
Nitish reddy

05. नितीश कुमार रेड्डी

भारत के बैटिंग ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने नवंबर 2024 में टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू किया था, जिसके बाद साल 2025 में उन्होंने वनडे और टी20 क्रिकेट खेला. इस साल लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले नीतीश रेड्डी ने 2 वनडे मुकाबलों में 27 की औसत के साथ इतने ही रन बनाए हैं, जबकि 4 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 45 की औसत के साथ 90 रन जुटाए हैं, इस दौरान उनके नाम एक अर्धशतक भी है. नीतीश ने टी20 क्रिकेट में 3 विकेट हासिल किए हैं.

Latest news

year-ender-2025

Year Ender 2025: साल 2025 में किया डेब्यू और इंटरनेशनल स्तर पर बिखेरी चमक, नंबर- 4 का आंकड़ा दंग कर देगा

By Akhilesh Tripathi
rohit-sharma-14-8

Vijay Hazare Trophy: फैन ने पूछा, 'वड़ा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने दिया मजेदार जवाब'

By Bharat Malhotra
virat-kohli-357

'बेशुमार उम्मीदें पर निराशा भरा सफर...', विराट कोहली की कप्तानी पर पूर्व क्रिकेटर्स की राय

By Bharat Malhotra
swastik-samad

कौन हैं विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले स्वास्तिक सामल?

By Bharat Malhotra
virat-rohit-23

Vijay Hazare Trophy में विराट कोहली और रोहित शर्मा की हुई वापसी

By Bharat Malhotra

Trending This Week

ishan-kishan-76

ईशान किशन दो साल बाद भारतीय टीम में लौटे, इस वजह से मिला मौका

ishan-kishan-64

IND VS NZ: न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ईशान किशन की वापसी, जानें पूरा स्क्वाड

india-squad-4

T20 World Cup के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल की छुट्टी, अक्षर उपकप्तान, रिंकू- ईशान की वापसी

hardik-pandya-194

हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास, T20I में बनाया सबसे बड़ा कीर्तिमान, दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ा

hardik-pandya-tilak-varma-2

तिलक- हार्दिक की तूफानी पारी के बाद चक्रवर्ती का कहर, टीम इंडिया ने 3-1 से जीती सीरीज

Photos More in photos

vaibhav-suryavanshi-4-2

विजय हजारे ट्रॉफी: एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

most-wickets-for-india-2025

2025 में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, कहां हैं जसप्रीत बुमराह

vaibhav-suryavanshi-century-3

अलविदा 2025: वैभव सूर्यवंशी से सुशांत मिश्रा, भारत के 5 युवा क्रिकेटर्स, जिन्होंने इस साल छोड़ी छाप

muralitharan-6-2

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप पर मुरली, बाकी कौन

most-wickets-in-2025

RCB के हाथ लगा हीरा, 2025 में गेंदबाजी से मचाया कहर, देखें इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

india-vs-south-africa-t20i

IND vs SA: अहमदाबाद में भारत का डंका, कौन रहे इस जीत के 5 सबसे बड़े हीरो