×

HomePhotos Year Ender 2025: इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज

Year Ender 2025: इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज

साल 2025 खत्म होने को है. इस साल टेस्ट क्रिकेट में कई अहम पल देखे. साउथ अफ्रीका ने पहली बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती. भारत ने इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की. और साल खत्म होते-होते इंग्लैंड को एक बार फिर एशेज गंवानी पड़ी. इस बीच हम देखते हैं कि इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं.

bharat.malhotra
By Bharat Malhotra Last Updated on - December 30, 2025 3:21 PM IST
most-runs-in-2025

most-runs-in-2025

साल 2025 खत्म होने को है. इस साल टेस्ट क्रिकेट में कई अहम पल देखे. साउथ अफ्रीका ने पहली बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती. भारत ने इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की. और साल खत्म होते-होते इंग्लैंड को एक बार फिर एशेज गंवानी पड़ी. इस बीच हम देखते हैं कि इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं.

Shubman Gill
Shubman Gill

शुभमन गिल

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. गिल ने इस साल 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में 983 रन बनाए हैं. गिल ने इस साल 70.21 के औसत से इस साल रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस साल 5 टेस्ट सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी लगाई हैं.

Travis Head century
Travis Head century

ट्रेविस हेड

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. हेड ने मौजूदा एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक खेले गए चार टेस्ट मैचों में दो सेंचुरी लगाई हैं. साल 2025 में हेड ने 11 टेस्ट मैचों की 21 पारियों में 817 रन बनाए. इस साल उनका बैटिंग औसत 40.85 का रहा. हेड ने इस साल 2 शतक और तीन हाफ सेंचुरी लगाई हैं.

KL-Rahul--Test
KL-Rahul–Test

TRENDING NOW


केएल राहुल

भारत के टेस्ट ओपनर केएल राहुल भी साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल रहे. राहुल ने इस साल 10 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में 45.16 के औसत से 813 रन बनाए. राहुल ने साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में तीन शतक और तीन अर्धशतक लगाए.

जो रूट

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट बीते कई साल से कमाल के फॉर्म में हैं. यह साल 2025 भी कुछ अलग नहीं रहा. रूट ने 2025 में 10 टेस्ट मैचों की 18 पारियों में 50.31 के औसत से 805 रन बनाए. रूट ने 4 शतक और 1 हाफ सेंचुरी बनाई.

Harry-Brook
Harry-Brook

हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के इस बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने साल 2025 में 10 टेस्ट मैचों की 18 पारियों में 771 रन बनाए. इस साल ब्रूक का औसत 45.35 का रहा. ब्रूक ने दो सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी लगाईं.

Alex carey Emotional after century
Alex carey Emotional after century

एलेक्स कैरी

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने साल 2025 में 11 टेस्ट मैचों की 17 पारियों में 767 रन बनाए. इस साल उन्होंने 47.93 के औसत से बल्लेबाजी की. कैरी ने साल 2025 में दो शतक और चार अर्धशतक लगाए.

Ravindra Jadeja
Ravindra Jadeja

रविंद्र जडेजा

भारत के स्टार ऑलराउंडर ने रविंद्र जडेजा ने साल 2025 में कुल 10 टेस्ट मैचों में 17 पारियों में 764 रन बनाए हैं. जडेजा का बल्लेबाजी औसत साल 2025 में 63.66 का रहा. जडेजा इस साल 2 सेंचुरी और 6 हाफ-सेंचुरी लगाईं.

Latest news

usman-khawaja-14

सिडनी टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस्मान ख्वाजा, संन्यास की अटकलों पर तोड़ेंगे चुप्पी

By Bharat Malhotra
england-world-cup

अश्विन ने उठाए आईसीसी पर सवाल, खुलकर बोले- बहुत वर्ल्ड कप हो रहे हैं

By Bharat Malhotra
virat-rohit-ashwin

'कभी वनडे शानदार फॉर्मेट होता था, लेकिन अब...,' 2027 के बाद ODI के भविष्य पर अश्विन चिंतित

By Bharat Malhotra
chetan-sakariya-6

पिता और छोटे भाई को खोया, अब वापसी को तैयार है 27 साल का यह भारतीय पेसर

By Bharat Malhotra
dilip-vengsarkar-sarfaraz-khan

'उसका टीम में न होना शर्मनाक', अजित अगरकर ऐंड कंपनी पर क्यों भड़के वेंगसरकर

By Bharat Malhotra

Trending This Week

ishan-kishan-76

ईशान किशन दो साल बाद भारतीय टीम में लौटे, इस वजह से मिला मौका

ishan-kishan-64

IND VS NZ: न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ईशान किशन की वापसी, जानें पूरा स्क्वाड

india-squad-4

T20 World Cup के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल की छुट्टी, अक्षर उपकप्तान, रिंकू- ईशान की वापसी

hardik-pandya-194

हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास, T20I में बनाया सबसे बड़ा कीर्तिमान, दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ा

hardik-pandya-tilak-varma-2

तिलक- हार्दिक की तूफानी पारी के बाद चक्रवर्ती का कहर, टीम इंडिया ने 3-1 से जीती सीरीज

Photos More in photos

team-india-full-schedule-2026

साल 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम का पूरा शेड्यूल, श्रीलंका- न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया

2025-cricket-controversies

YEAR Ender 2025: साल 2025 के पांच बड़े विवाद, जिसने क्रिकेट की दुनिया में मचाया हड़कंप

most-runs-in-2025

Year Ender 2025: इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज

2025-youth-indian-cricketers

Year Ender 2025: भारत के पांच युवा क्रिकेटर्स, जिन्होंने इस साल बिखेरी चमक

england-test-team-25

इंग्लैंड की जीत से बदला WTC प्वॉइंट्स का हाल, ऑस्ट्रेलिया को नुकसान, जानें भारत की पोजिशन

highest-individual-score-in-vijay-hazare-trophy

विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले टॉप-5 बैटर्स