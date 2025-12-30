HomePhotosYear Ender 2025: इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज
Year Ender 2025: इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज
साल 2025 खत्म होने को है. इस साल टेस्ट क्रिकेट में कई अहम पल देखे. साउथ अफ्रीका ने पहली बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती. भारत ने इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की. और साल खत्म होते-होते इंग्लैंड को एक बार फिर एशेज गंवानी पड़ी. इस बीच हम देखते हैं कि इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं.
साल 2025 खत्म होने को है. इस साल टेस्ट क्रिकेट में कई अहम पल देखे. साउथ अफ्रीका ने पहली बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती. भारत ने इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की. और साल खत्म होते-होते इंग्लैंड को एक बार फिर एशेज गंवानी पड़ी. इस बीच हम देखते हैं कि इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं.
शुभमन गिल
भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. गिल ने इस साल 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में 983 रन बनाए हैं. गिल ने इस साल 70.21 के औसत से इस साल रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस साल 5 टेस्ट सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी लगाई हैं.
ट्रेविस हेड
ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. हेड ने मौजूदा एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक खेले गए चार टेस्ट मैचों में दो सेंचुरी लगाई हैं. साल 2025 में हेड ने 11 टेस्ट मैचों की 21 पारियों में 817 रन बनाए. इस साल उनका बैटिंग औसत 40.85 का रहा. हेड ने इस साल 2 शतक और तीन हाफ सेंचुरी लगाई हैं.
TRENDING NOW
केएल राहुल
भारत के टेस्ट ओपनर केएल राहुल भी साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल रहे. राहुल ने इस साल 10 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में 45.16 के औसत से 813 रन बनाए. राहुल ने साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में तीन शतक और तीन अर्धशतक लगाए.
जो रूट
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट बीते कई साल से कमाल के फॉर्म में हैं. यह साल 2025 भी कुछ अलग नहीं रहा. रूट ने 2025 में 10 टेस्ट मैचों की 18 पारियों में 50.31 के औसत से 805 रन बनाए. रूट ने 4 शतक और 1 हाफ सेंचुरी बनाई.
हैरी ब्रूक
इंग्लैंड के इस बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने साल 2025 में 10 टेस्ट मैचों की 18 पारियों में 771 रन बनाए. इस साल ब्रूक का औसत 45.35 का रहा. ब्रूक ने दो सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी लगाईं.
एलेक्स कैरी
ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने साल 2025 में 11 टेस्ट मैचों की 17 पारियों में 767 रन बनाए. इस साल उन्होंने 47.93 के औसत से बल्लेबाजी की. कैरी ने साल 2025 में दो शतक और चार अर्धशतक लगाए.
रविंद्र जडेजा
भारत के स्टार ऑलराउंडर ने रविंद्र जडेजा ने साल 2025 में कुल 10 टेस्ट मैचों में 17 पारियों में 764 रन बनाए हैं. जडेजा का बल्लेबाजी औसत साल 2025 में 63.66 का रहा. जडेजा इस साल 2 सेंचुरी और 6 हाफ-सेंचुरी लगाईं.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.