इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सात सबसे युवा खिलाड़ी, पहले नंबर पर नहीं है वैभव सूर्यवंशी

Published On Jul 05, 2026, 11:09 AM IST
Last UpdatedJul 05, 2026, 11:09 AM IST
Youngest to debut in International cricket: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में डेब्यू किया. उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में पहला इंटरनेशनल मैच खेला. वह भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, मगर ओवरऑल दूसरे नंबर पर हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों की लिस्ट...
दुनिया में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (फुल मेंबर नेशन) में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों की सूची में पाकिस्तान के हसन रजा शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 14 साल 227 दिन की उम्र में साल 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसलाबाद में अपना पहला मैच खेला था.
भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने साल 2026 इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 मैच में 15 साल 99 दिन की उम्र में डेब्यू किया. वैभव ने अपना पहला मैच मैनचेस्टर (इंग्लैंड) में खेला.
बांग्लादेश के मोहम्मद शरीफ का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. मोहम्मद शरीफ ने 15 साल 116 दिन की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने अपना पहला मैच 2001 में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था.
पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. मुश्ताक मोहम्मद ने 1959 में लाहौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 15 साल 142 दिन की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था.
पाकिस्तान के आकिब जावेद का नाम लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. आकिब जावेद ने 1988 में एडिलेड में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला मैच खेला. उन्होंने 16 साल 127 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था.
भारत के महान खिलाड़ी और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में छठे नंबर पर है. सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की उम्र में 1989 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था.
बांग्लादेश के आफताब अहमद का नाम लिस्ट में सातवें नंबर पर है. उन्होंने साल 2004 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 16 साल 211 दिन की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था.