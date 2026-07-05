इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सात सबसे युवा खिलाड़ी, पहले नंबर पर नहीं है वैभव सूर्यवंशी

Youngest to debut in International cricket: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में डेब्यू किया. उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में पहला इंटरनेशनल मैच खेला. वह भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, मगर ओवरऑल दूसरे नंबर पर हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों की लिस्ट...