Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

PM मोदी का बड़ा ऐलान, पहली बार भारत में खेली जाएगी BBL

Edited By : Bharat Malhotra | Jul 13, 2026, 08:01 AM IST

Published On Jul 13, 2026, 08:01 AM IST

Last UpdatedJul 13, 2026, 08:01 AM IST

Related Videos

वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को मिली ‘वॉर्निंग’
03:20

वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को मिली 'वॉर्निंग'
PM मोदी का बड़ा ऐलान, पहली बार भारत में खेली जाएगी BBL
03:47

PM मोदी का बड़ा ऐलान, पहली बार भारत में खेली जाएगी BBL
लगातार हार पर BCCI सख्त, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से होंगे सवाल
05:06

लगातार हार पर BCCI सख्त, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से होंगे सवाल
IND VS ENG: गौतम गंभीर के फैसले पर क्यों भड़के कार्तिक ?
04:59

IND VS ENG: गौतम गंभीर के फैसले पर क्यों भड़के दिनेश कार्तिक ?
CSK and KKR in the race for Hardik Pandya trade
05:01

आईपीएल 2027 में किस टीम से खेलेंगे हार्दिक पांड्या ?

क्या BCCI वैभव के लिए लेकर आएगा टेनिस वाला नियम?
06:06

क्या BCCI वैभव के लिए लेकर आएगा टेनिस वाला नियम?

Latest Videos

वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को मिली ‘वॉर्निंग’

वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को मिली 'वॉर्निंग'
PM मोदी का बड़ा ऐलान, पहली बार भारत में खेली जाएगी BBL

PM मोदी का बड़ा ऐलान, पहली बार भारत में खेली जाएगी BBL
लगातार हार पर BCCI सख्त, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से होंगे सवाल

लगातार हार पर BCCI सख्त, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से होंगे सवाल
IND VS ENG: गौतम गंभीर के फैसले पर क्यों भड़के कार्तिक ?

IND VS ENG: गौतम गंभीर के फैसले पर क्यों भड़के दिनेश कार्तिक ?
CSK and KKR in the race for Hardik Pandya trade

आईपीएल 2027 में किस टीम से खेलेंगे हार्दिक पांड्या ?

क्या BCCI वैभव के लिए लेकर आएगा टेनिस वाला नियम?

क्या BCCI वैभव के लिए लेकर आएगा टेनिस वाला नियम?