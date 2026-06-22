Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

FIFA WORLD CUP 2026: बेल्जियम और ईरान के मैच में क्या रहा खास?

Edited By : Bharat Malhotra | Jun 22, 2026, 12:31 PM IST

Published On Jun 22, 2026, 12:31 PM IST

Last UpdatedJun 22, 2026, 12:31 PM IST

Related Videos

FIFA WORLD CUP 2026: बेल्जियम और ईरान के मैच में क्या रहा खास?
02:27

FIFA WORLD CUP 2026: बेल्जियम और ईरान के मैच में क्या रहा खास?
विराट कोहली की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, जानकर खुश हो जाएंगे फैंस
06:18

विराट कोहली की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, जानकर खुश हो जाएंगे फैंस
आखिर वैभव सूर्यवंशी को क्या सजा देगी BCCI, धक्का-मुक्की के बाद लिया जाएगा ऐक्शन?
04:39

आखिर वैभव सूर्यवंशी को क्या सजा देगी BCCI, धक्का-मुक्की के बाद लिया जाएगा ऐक्शन?
श्रेयंका पाटिल हुईं टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका
02:05

श्रेयंका पाटिल हुईं टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका
क्या BCCI ने वैभव सूर्यवंशी को ऐक्शन से बचा लिया?
06:06

क्या BCCI ने वैभव सूर्यवंशी को ऐक्शन से बचा लिया? जानिए पूरा मामला
क्या चेपॉक में खेलेंगे रोहित शर्मा वनडे से रिटायरमेंट?
05:47

क्या चेपॉक में खेलेंगे रोहित शर्मा वनडे से रिटायरमेंट?

Latest Videos

FIFA WORLD CUP 2026: बेल्जियम और ईरान के मैच में क्या रहा खास?

FIFA WORLD CUP 2026: बेल्जियम और ईरान के मैच में क्या रहा खास?
विराट कोहली की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, जानकर खुश हो जाएंगे फैंस

विराट कोहली की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, जानकर खुश हो जाएंगे फैंस
आखिर वैभव सूर्यवंशी को क्या सजा देगी BCCI, धक्का-मुक्की के बाद लिया जाएगा ऐक्शन?

आखिर वैभव सूर्यवंशी को क्या सजा देगी BCCI, धक्का-मुक्की के बाद लिया जाएगा ऐक्शन?
श्रेयंका पाटिल हुईं टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका

श्रेयंका पाटिल हुईं टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका
क्या BCCI ने वैभव सूर्यवंशी को ऐक्शन से बचा लिया?

क्या BCCI ने वैभव सूर्यवंशी को ऐक्शन से बचा लिया? जानिए पूरा मामला
क्या चेपॉक में खेलेंगे रोहित शर्मा वनडे से रिटायरमेंट?

क्या चेपॉक में खेलेंगे रोहित शर्मा वनडे से रिटायरमेंट?