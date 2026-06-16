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IND VS AFG 2nd ODI: सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, प्लेइंग-11 में होगा बड़ा बदलाव

Edited By : Akhilesh Tripathi | Jun 16, 2026, 05:10 PM IST

Published On Jun 16, 2026, 05:10 PM IST

Last UpdatedJun 16, 2026, 05:10 PM IST

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