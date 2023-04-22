Ravindra Jadeja हुए बीच मैच में आगबबूला, गुस्से से इस प्लेयर को दिखाए तेवर, इस तरह लिया बदला - Watch Video

IPL 2023 का 29वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)के बीच खेला गया. इसी बीच मैच में एक अजीबो गरीब वाकया देखने को मिला, आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा का गुस्सा ग्राउंड पर देखने को मिला. दरअसल यह तकरार हेनरिस क्लासेन की एक गलती के कारण शुरू हुई, जिस पर पहले तो रवींद्र जडेजा बहुत गु्स्सा हुए लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने गुस्से का बदला विकेट लेकर लिया. तो चलिए इस वीडियो में जानते है आखिर ये पूरा मामला क्या था..

Updated: April 22, 2023 6:52 PM IST | Edited By: Video Desk

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