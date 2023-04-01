PBKS vs KKR, जानें किसका पलड़ा भारी | IPL 2023
मोहाली के पीसीए स्टेडियम में Punjab Kings और KKR के बीच मुकाबला है. Punjab Kings के अधिकतर खिलाड़ी इसी मैदान में खेले हैं. ऐसे में घरेलू मैदान में खेलने का फायदा मिलेगा.
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