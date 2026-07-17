Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied
  • क्रिकेट न्यूज़
  • Videos
  • रोहित शर्मा नहीं होंगे वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा, इंग्लैंड में खेलेंगे आखिरी मैच !
Rohit sharma retirement

रोहित शर्मा नहीं होंगे वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा, इंग्लैंड में खेलेंगे आखिरी मैच !

Edited By : Akhilesh Tripathi | Jul 17, 2026, 01:50 AM IST

Published On Jul 17, 2026, 01:50 AM IST

Last UpdatedJul 17, 2026, 01:50 AM IST

Related Videos

रोहित शर्मा नहीं होंगे वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा, इंग्लैंड में खेलेंगे आखिरी मैच !
02:48

रोहित शर्मा नहीं होंगे वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा, इंग्लैंड में खेलेंगे आखिरी मैच !
शुभमन गिल का जलवा, भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया
03:49

शुभमन गिल का जलवा, भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया
ENG vs IND: पहले वनडे में फेल हुई ‘रो-को’ की जोड़ी
03:01

ENG vs IND: पहले वनडे में फेल हुई 'रो-को' की जोड़ी, टूट गईं फैंस की उम्मीदें
भारतीय टीम का तुरुप का पत्ता बदल देगा पासा, 968 दिन बाद हो रही है वापसी
03:48

भारतीय टीम का तुरुप का पत्ता बदल देगा पासा, 968 दिन बाद हो रही है वापसी
वनडे में अंग्रेजों की चुनौती से कैसे निपटेगा भारत, यह रणनीति बनाएगी विजेता
03:29

वनडे में अंग्रेजों की चुनौती से कैसे निपटेगा भारत, यह रणनीति बनाएगी विजेता
Rahul Dravid बन सकते हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम के अगले कोच?
05:09

Rahul Dravid बन सकते हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम के अगले कोच?

Latest Videos

रोहित शर्मा नहीं होंगे वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा, इंग्लैंड में खेलेंगे आखिरी मैच !

रोहित शर्मा नहीं होंगे वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा, इंग्लैंड में खेलेंगे आखिरी मैच !
सात मिनट में मेसी ने पलटा गेम ! इंग्लैंड का सपना टूटा

सात मिनट में मेसी ने पलटा गेम ! इंग्लैंड का सपना टूटा
16 साल के बाद FIFA World Cup 2026 के फाइनल में पहुंची स्पेन, एम्बाप्पे का टूटा दिल!

16 साल के बाद FIFA World Cup 2026 के फाइनल में पहुंची स्पेन, एम्बाप्पे का टूटा दिल!

बदल गया वर्ल्ड कप का पूरा रोमांच! क्या है ये Super Series और Super 7?

बदल गया वर्ल्ड कप का पूरा रोमांच! क्या है ये Super Series और Super 7?
ENG vs IND: पहले वनडे में फेल हुई ‘रो-को’ की जोड़ी

ENG vs IND: पहले वनडे में फेल हुई 'रो-को' की जोड़ी, टूट गईं फैंस की उम्मीदें
शुभमन गिल का जलवा, भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया

शुभमन गिल का जलवा, भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया