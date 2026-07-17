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रोहित शर्मा नहीं होंगे वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा, इंग्लैंड में खेलेंगे आखिरी मैच !
Rohit sharma retirement
रोहित शर्मा नहीं होंगे वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा, इंग्लैंड में खेलेंगे आखिरी मैच !
Edited By :
Akhilesh Tripathi
|
Jul 17, 2026, 01:50 AM IST
Published On
Jul 17, 2026, 01:50 AM IST
Last Updated
Jul 17, 2026, 01:50 AM IST
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