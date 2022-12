My Dream11 Team Scorchers vs Sixers vs Bangladesh Dream11 Team Prediction SCO VS SIX2022: Best players list of Scorchers vs Sixers, Scorchers Dream11 Team Player List, Sixers Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Scorchers & Sixers will take place at 1:15 PM IST

Start Time: 1:35vPM IST

Venue: Perth Stadium, Perth

SCO vs SIX My Dream11 Team

Keeper Joshua Phillippe

Batsmen Moises Henriques, Faf du Plessis, Cameron Green (VC)

All-rounders Sean Abbott (C), Ashton Agar, Hayden Kerr

Bowlers Andrew Tye, Jhye Richardson, Steve O’Keefe, Izharullahq Naveed

SCO vs SIX Probable XI

Perth Scorchers: Ashton Agar, Cameron Bancroft, Jason Behrendorff, Cameron Green, Aaron Hardie, Peter Hatzoglou, Josh Inglis, Jhye Richardson, Ashton Turner, Andrew Tye, Faf du Plessis

Sydney Sixers: Josh Philippe(wk), Kurtis Patterson, James Vince, Moises Henriques , Jordan Silk, Dan Christian, Hayden Kerr, Sean Abbott, Ben Dwarshuis, Steve O’Keefe, Izharulhaq Naveed