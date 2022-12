Lanka Premier League 20222022: DA VS GGDream11 Team Prediction, Aura vs Galdiators: Captain, Vice-Captain, Probable XIs, Match 15, at R.Premadasa Stadium, Khettarama, Colombo,

My Dream11 Team Dambulla Aura vs Galle Gladiators Dream11 Team Prediction DA vs GG 2022: Best players list of DA vs GG, Dambulla Aura Dream11 Team Player List, Galle Gladiators Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Dambulla Aura vs Galle Gladiators will take place at 2:30 PM IST

Start Time: 3:00 PM IST

Venue: R.Premadasa Stadium, Khettarama, Colombo,

DA vs GG My Dream11 Team

Wicket-Keeper – Kusal Mendis

Batsmen –Dasun Shanaka (VC), Bhanuka Rajapaksa, Nuwanidu Fernando, Thanuka Dabare

All-rounders – Imad Wasim, Iftikhar Ahmed

Bowlers – Lahiru Kumara, Nuwan Pradeep, Nuwan Thushara (C), Pramod Madushan

DA VS GG Probable XI

Dambulla Aura: Shevon Daniel, Lasith Croospulle, Jordan Cox (wk), Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka (c), Chaturanga de Silva, Tom Abell, Noor Ahmad, Pramod Madushan, Paul van Meekeren, Lahiru Kumara

Galle Gladiators: Thanuka Dabare, Kusal Mendis (c & wk), Lahiru Udara, Oshada Fernando, Asad Shafiq, Nuwanidu Fernando, Imad Wasim, Anwar Ali, Wahab Riaz, Nuwan Thushara, Lakshan Sanda