AH-W vs NS-W Dream11 Team Prediction And Hints: Fantasy Tips & Probable XIs For Women’s Super Smash T20 Match 18 Eden Park Outer Oval, Auckland January 18

The Eighteenth match of the Dream11 Women's Super Smash T20 will see Auckland Hearts take on Northern Spirits.

TOSS: The toss between Auckland Hearts and Northern Spirits will take place at 4:10 AM IST January 17.

Time: 03:40 AM IST

Venue: Eden Park Outer Oval, Auckland.

AH-W vs NS-W My Dream11 Team

Wicketkeeper Sarah Carnachan (C)

Batters Kate Anderson, Brooke Halliday, Lucy Boucher (VC)

All-Rounders Bella Armstrong, Eimear Richardson, Anna Peterson

Bowlers Felicity Layden-Davis, Holly Huddleston, Arlene Kelly, Laura Heaps

AH-W vs NS-W Probable Playing XIs

Auckland Hearts: Lauren Down, Bella Armstrong, Sarah Carnachan, Holly Huddleston, Fran Jones, Arlene Kelly, Regina Lilii, Katie Perkins, Anna Peterson, Jesse Prasad, Saachi Shahri

Northern Spirits: Felicity Leydon-Davis, Kate Anderson, Alisha Rout, Katie Gurrey, Brooke Halliday, Lauren Heaps, Olivia Lobb, Eimear Richardson, Charlotte Sarsfield, Nensi Patel, Meddy Hyde

AH-W vs NS-W Full Squads

Auckland Hearts: Lauren Down, Bella Armstrong, Sarah Carnachan, Holly Huddleston, Fran Jones, Arlene Kelly, Regina Lilii, Katie Perkins, Anna Peterson, Jesse Prasad, Saachi Shahri, Tariel Lamb, Roz McNeill, Molly Penfold, Jane Barnett

Northern Spirits: Felicity Leydon-Davis, Kate Anderson, Emma Baker, Bernadine Bezuidenhout, Lucy Boucher, Alisha Rout, Carolyn Esterhuizen, Katie Gurrey, Brooke Halliday, Lauren Heaps, Olivia Lobb, Lily Mulivai, Eimear Richardson, Charlotte Sarsfield, Nensi Patel, Meddy Hyde Shriya Naidu, Georgina Harris and Kayley Knight

