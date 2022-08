ARS vs BYS Dream11 Team Prediction, Aachen Rising Stars vs Bayer Spartans : Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Match 4, ECS Krefeld 2022, Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

ARS vs BYS Dream11 Team Prediction, Aachen Rising Stars vs Bayer Spartans: Captain, Vice-Captain, Probable

TOSS: The match toss between Aachen Rising Stars & Bayer Spartans will take place at 6:00 PM IST

Start Time: 6:30 PM IST

Venue: Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

ARS vs BYS My Dream11 Team

Imran Afzal, Iljaz Ahmad, Varun Reddy, Usman Sardar(c), Usman Ali, Faheem Jan(vc), Mubashar Ahmed, Mubashar Inayat, Dipankar Banerjee, Osman Shirzad, Altaf Ahmad.

ARS vs BYS Probable XI

Aachen Rising Stars: Varun Reddy, Faheem Jan, Mubashar Inayat, Dhaval Goyani, Fahad Khan, Dipankar Banerjee, Osman Shirzad, Imran Afzal, Prateek Harsh, Raj Khamkar, Akhil Sugathan, Vijeesh Saraswathi.

Bayer Spartans: Shazaib Khan, Ijaz Ahmad, Usman Sardar, Shamil Niyas, Waqas Fatmi, Alim Ullah, Raj Bhushan, Muhammad Asif-I, Taha Hassan, Nasib Khusdhel, Altaf Ahmed.