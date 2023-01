Bangladesh Premier League: COV vs RAN Dream11 Team Prediction, Victorians vs Riders: Captain, Vice-Captain

My Dream11 Team Victorians vs Riders Dream11 Team Prediction COV vs RAN 2022: Best players list of Victorians vs Riders, Victorians Dream11 Team Player List, Riders Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Comilla Victorians vs Rangpur Riders will take place at 6:00 PM IST

Start Time: 06:30 PM IST

Venue: Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka

COV vs RAN My Dream11 Team

Wicket-Keeper: Nurul Hasan

Batsmen: S. malik, L. Das, D. Malan

All-Rounders: M. Nabi, S. Raza, M. Hossain, A. Omarzai

Bowlers: M. Rahman, H. Mahmud, F. Farooqui

COV vs RAN Probable XI

Comilla Victorians (COV): Litton Das, Imrul Kayes, Brandon King, Shykat Ali, Mosaddek Hossain Saikat, Chadwick Walton, Mohammad Nabi, Mustafizur Rahman (C), Nayeem Hasan, Mukidul Islam Mugdho, Tanvir Islam.

Rangpur Riders (RAN): Mohammad Naim, Pervez Hossain Emon, Rony Talukdar, Shamim Hossain, Sikandar Raza, Shoaib Malik, Mahedi Hasan, Nurul Hasan Sohan (C & WK), Rakibul Hasan, Hasan Mahmud, Robiul Haque.

