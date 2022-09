BAR vs JAM Dream11 Team Prediction, Barbados Royals vs Jamaica Tallawahs: Captain, Vice-Captain, Probable

BAR vs JAM Dream11 Team Prediction, Barbados Royals vs Jamaica Tallawahs

BAR vs JAM Dream11 Team Prediction, Barbados Royals vs Jamaica Tallawahs: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For European Cricket Championship 2022, Match 19, At Queens Park Oval, Port of Spain.

My Dream11 Team Barbados Royals vs Jamaica Tallawahs Dream11 Team Prediction BAR vs JAM 2022: Best players list of BAR vs JAM, Barbados Royals Dream11 Team Player List, Jamaica Tallawahs Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

Toss: The match toss between Barbados Royals & Jamaica Tallawahs will take place at 7:00 PM IST

Start Time: 7:30 PM IST

Venue: Queens Park Oval, Port of Spain.

BAR vs JAM My Dream11 Team

Quinton de Kock, Brandon King, Kyle Mayers, Rovman Powell (c), Azam Khan, Jason Holder (vc), Imad Wasim, Mohammad Amir, Obed McCoy, Mujeeb ur Rahman, Migael Pretorius.

BAR vs JAM Probable XI

Barbados Royals: Rakheem Cornwall, Kyle Mayers, Quinton de Kock (wk), Corbin Bosch, Azam Khan, David Miller (c), Jason Holder, Mujeeb ur Rahman, Hayden Walsh, Obed McCoy and Oshane Thomas.

Jamaica Tallawahs: Brandon King, Kennar Lewis, Amir Jangoo (wk), Rovman Powell (c), Raymon Reifer, Imad Wasim, Fabian Allen, Chris Green, Migael Pretorius, Nicholson Gordon and Mohammad Amir.