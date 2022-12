Barbados T10 2022: WAR VS PEL Dream11 Team Prediction, Warriors vs Pelicans: Captain, Vice-Captain, Probab

TOSS: The match toss between Warriors & Pelicans will take place at 9:00PM IST

Start Time: 9:30 PM IST

Venue: Three Ws Oval, Cave Hill, Barbados, Cave Hill

WAR VS PEL My Dream11 Team

Wicketkeepers: Leniko Boucher, Shian Brathwaite

Batters: Odain McCatty, Joshua Haynes, Kemar Smith (vc)

All-rounders: Jonathan Carter, Akeem Jordan, Ravendra Persaud (c)

Bowlers: Jaden Lorde, Andre Mashall, Jamar Ifil

WAR VS PEL Probable XI

Warriors(WAR) : Leniko Boucher (wk), Hakeem Perryman, Kenroy Williams, Kemar Smith, Jared Gilkes, Shamario Depeiza, Joshua Haynes, Jonathan Carter (c), Jayden Roberts, Jaden Lorde, Andre Mashall.

Pelicans(PEL) : Shian Brathwaite (wk), Jonathan Drakes (c), Antonio Morris, Odain McCatty, Akeem Jordan, Ravendra Persaud, Jamar Ifil, Joshua Bishop, Aaron Daley, Jaden Edmund, Damario Goodman.