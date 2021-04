BFG vs CHR Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Tanzania T10 - Captain, Vice-captain, Probable Playing XI

BFG vs CHR Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Tanzania T10 – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Buffalo Gladiators vs Chui Riders, 11 AM IST, 30th April.

TOSS: The Tanzania T10 match toss between Buffalo Gladiators vs Chui Riders will take place at 10:30 AM IST April 30 Friday.

Time: 11:00 AM IST.

Venue: Leader’s Club Ground, Dar Es Salaam, Tanzania.

Nasibu Kelvin Mapunda, Zafar Khan, Kassimu Nassoro, Amit Raghuvanshi, Ally Mpeka, Nisar Ahmed, Salum Jumbe, Jitin Pratap Singh, Kibwana Salum, Mukul Kumar, Raj Kumar Meena

Captain – Nisar Ahmed, Vice-captain – Mukul Kumar.

BFG vs CHR Probable Playing XIs

Buffalo Gladiators: Nasibu Kelvin Mapunda (wk), Nisar Ahmed, Kassimu Nassoro (c), Ally Mpeka, Sefu Khalifa, Nyenje Hashim, Sameer Zaidi, Rijali Fentu, Kelvin Anjelo, Amiri Sadiki, Raj Kumar Meena

Chui Riders: Zafar Khan (wk), Arsalaan Premji, Jitin Pratap Singh, Salum Jumbe, Amit Raghuvanshi, Bhavesh Govind, Tambwe Rashidi, Gokul Das, Hamisi Lyimo (wk), Mukul Kumar, Kibwana Salum

BFG vs CHR Squads

Buffalo Gladiators: Kassimu Nassoro (c), Abdulwahid Mohamed, Ally Mpeka, Lazaro Festo, Mohamed Rizvi, Nasibu Mapunda, Nisar Ahmed, Nyenje Hashim, Rijali Fentu, Salmini Yusuph, Sameer Zaidi, Sefu Athuman, Sefu Khalifa, Vikram Rathore, Suraj Kumar

Chui Riders: Zafar Khan (c), Amit Raghuvanshi, Arsalaan Premji, Athumani Siwa, Bhavesh Govind, Gokul Das, Hamisi Lyimo, Jayantilal Pindoria, Jitin Pratap Singh, Kheel Suchak, Kibwana Salum, Kishwabi Ngozi, Salum Jumbe, Tambwe Rashidi, Yash Hirwania

