BLA-W vs CHA-W Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Predicted XIs For Today’s Women’s National Triangular T20 November 23

BLA-W vs CHA-W Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Predicted XIs For Today's Women’s National Triangul

BLA-W vs CHA-W Dream11 Tips And Prediction

PCB Blasters vs PCB Challengers Dream11 Team Prediction Women's National Triangular T20 – Fantasy Cricket Tips, Probable XIs For Today's BLA-W vs CHA-W at Rawalpindi Cricket Stadium: In the second match of the Women's National Triangular T20, PCB Blasters will lock horns with PCB Challengers.

TOSS: The Women’s National Triangular T20 match toss between PCB Blasters and PCB Challengers will take place at 1.00 PM (IST) – November 23 in India.

Time: 1.30 PM IST

Venue: Rawalpindi Cricket Stadium.

BLA-W vs CHA-W My Dream11 Team

Javeria Khan (captain), Muneeba Ali (vice-captain), Hafsa Amjad, Bismah Maroof, Anam Amin, Fatima Sana, Sadia Iqbal, Syeda Asma Amin, Javeria Rauf, Ayesha Naseem, Aliya Riaz

BLA-W vs CHA-W Probable Playing XIs

PCB Blasters: Sidra Nawaz, Aliya Riaz, Anam Amin, Anoosha Nasir, Hafsa Amjad, Huraina Sajjad, Javeria Khan, Jaweria Rauf, Natalia Parvaiz, Sidra Amin, Tuba Hassan

PCB Challengers: Asma Amin, Muneeba Ali, Bismah Maroof, Nida Dar, Waheeda Akhtar, Fatima Sana, Ayesha Naseem, Aiman Anwer, Sadia Iqbal, Saima Malika, Syeda-Aroob Shah

BLA-W vs CHA-W Full Squads

PCB Blasters: Sidra Ameen, Javeria Khan, Javeria Rauf, Huraina Sajjad, Aliya Riaz, Hafsa Amjad, Sidra Nawaz, Natalia Parvaiz, Maham Tariq, Anam Amin, Tuba Hassan, Anoosha Nasir, Khadija Chishty, Noreen Yaqoob

PCB Challengers: Muneeba Ali, Ayesha Naseem, Nida Dar, Bismah Maroof, Fatima Sana, Syeda Asma Amin, Kaynat Hafeez, Aiman Anwar, Syeda Aroob Shah, Sadia Iqbal, Saba Nazir, Sadaf Shams, Saima Malik, Waheeda Akhter

