BR vs SLK Dream11 Team Prediction, Barbados Royals vs Saint Lucia Kings: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For The Hero CPL 2022, Match 6, At Warner Park, Basseterre

TOSS: The match toss between Barbados Royals & Saint Lucia Kings will take place at 7:00 PM IST

Start Time: 7:30 PM IST

Venue: Warner Park, Basseterre

BR vs SLK My Dream11 Team

Kyle Mayers, Quinton de Kock (c), Mark Deyal, Faf du Plessis, Jason Holder, Roston Chase, Rakheem Cornwall, Obed McCoy, Scott, Kuggeleijn, Ramon Simmonds.

BR vs SLK Probable XI

Barbados Royals: Rahkeem Cornwall, Kyle Mayers, Harry Tector, David Miller (c), Azam Khan, Devon Thomas, Jason Holder, Corbin Bosch, Obed McCoy, Joshua Bishop, Ramon Simmonds.

Saint Lucia Kings: Johnson Charles, Leroy Lugg, Mark Deyal, Roston Chase , Ackeem Auguste, Roshon Primus, Matthew Forde, Alzarri Joseph, Scott Kuggeleijn, Jeavor Royal, Kesrick Williams.