BR vs TKR Dream11 Team Prediction, Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For The CPL T20 2022, Match 8, At Daren Sammy National Cricket Stadium, St. Lucia

TOSS: The match toss between Barbados Royals & Trinbago Knight Riders will take place at 7:00 PM IST

Start Time: 7:30 PM IST

Venue: Daren Sammy National Cricket Stadium, St. Lucia

BR vs TKR My Dream11 Team

Quinton de Kock (c), Kyle Mayers, Nicholas Pooran, David Miller (vc), Azam Khan, Andre Russell, Sunil Narine, Jason Holder, Akeal Hosein, Obed McCoy, Anderson Phillip

BR vs TKR Probable XI

Barbados Royals: Kyle Mayers, Quinton de Kock, Rakheem Cornwall, Azam Khan, David Miller (c), Harry Tector, Jason Holder, Corbin Bosch, Obed McCoy, Joshua Bishop and Ramon Simmonds.

Trinbago Knight Riders: Sunil Narine, Tion Webster, Nicholas Pooran, Colin Munro, Tim Seifert, Kieron Pollard (c), Andre Russell, Anderson Phillip, Akeal Hosein, Jayden Seales and Shaaron Lewis.