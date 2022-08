BYB vs BYS Dream11 Team Prediction, Bayer Boosters vs Bayer Spartans: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For The ECS T10 Krefeld 2022, 2nd Quarterfinal, At Bayer Uerdingen Cricket Ground, krefeld

BYB vs BYS Dream11 Team Prediction, Bayer Boosters vs Bayer Spartans: Captain, Vice-Captain, Probable XIs

TOSS: The match toss between Bayer Boosters & Bayer Spartans will take place at 1:30 PM IST

Start Time: 2:00 PM IST

Venue: Bayer Uerdingen Cricket Ground, krefeld

BYB vs BYS My Dream11 Team

Aritharan Vaseekaran, Pakeetharan Prabha (c), Wagas Fatmi, Ali Abbas Akbar, Shazaib Khan, Altaf Ahmad, Basharat Ahmed, Gobinath Sribalashanmugan, Taha Khan, Janarthanam Mani, Altaf Ahmad.

BYB vs BYS Probable XI

Bayer Boosters: Aritharan Vaseekaran, Kumar Mahendra, Ahilan Ravinthran, Thinesh Rajakulasingam, Janarthanam Mani, Pakeetharan Prabha, Ali Abbas Akbar, Sri Kanth Vaka, Anvesh Jandagudem, Gobinath Sribalashanmugan, Gobinath Navarathinam.

Bayer Spartans: Muhammad Asif, Wagas Fatmi, Arsalan Siddiqui, Shazaib Khan(wk), Taha Hassan, Altaf Ahmad, Zain Masood, Basharat Ahmed, Taha Khan, Raj Bhushan, Zakirullah Asm.