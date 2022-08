BYB vs KCC Dream11 Team Prediction, Bayer Uerdingen Boosters vs Koln CC: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS Krefeld 2022, Match 37, At Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

BYB vs KCC Dream11 Team Prediction, Bayer Uerdingen Boosters vs Koln CC: Captain, Vice-Captain, Probable X

BYB vs KCC Dream11 Team Prediction, Bayer Uerdingen Boosters vs Koln CC: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS Krefeld 2022, Match 37, Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

My Dream11 Team Bayer Uerdingen Boosters vs Koln CC Dream11 Team Prediction BYB VS KCC 2022: Best players list of BYB vs KCC, Bayer Uerdingen Boosters Dream11 Team Player List, Koln CC Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

TOSS: The match toss between Bayer Uerdingen Boosters & Koln CC will take place at 11:30 PM IST

Start Time: 12:00 PM IST

Venue: Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

BYB vs KCC My Dream11 Team

Sakeshkanth indran, Irfan Ahmed-1, Aritharan Vaseekaran, Manav Panwar, Manoj Panthangi, Sameer Varughese (vc), R Thinesh, Thivakaran Aritharan (c), Pakee Praba, Prateek Dadholkar, Sanjeevan Vignesh.

BYB vs KCC Probable XI

Bayer Uerdingen Boosters: Sakeshkanth indran, R Thinesh, Aritharan Vaseekaran, Manoj Panthangi, Sameer Varughese, Thivakaran Aritharan, Ashok Andrew, Balachandran Atchuthan, Pakee praba, Srikanth Thorlikonda , Sanjeevan Vignesh.

Koln CC: Dwarak Sekar, Manav Panwar, Umang Shah, Irfan Ahmed-1, Dhruv Patel, Pramod Sharma, Ameya Deshpande, Prateek Dadholkar, Tejas Morbagal, Asmdin Zadran, Arman Salim.