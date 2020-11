CAL vs TMC Dream11 Team Predictions And Fantasy Tips: Toss Timing, Probable XIs For Today’s Roxx Bengal T20 Challenge Match 5, November 26 Thursday

CAL vs TMC Dream11 Team Predictions And Fantasy Tips: Toss Timing, Probable XIs For Today's Roxx Bengal T2

Dream11 Team Predictions And Fantasy Tips

CAL vs TMC: Toss Timing, Probable XIs For Today's Roxx Bengal T20 Challenge Match 5, November 26 Thursday:

TOSS: The Roxx Bengal T20 Challenge match toss between Calcutta Customs Club vs Tapan Memorial Club will take place at 9.30 AM (IST) – November 26 in India.

Time: 10.00 AM IST

Venue: Eden Gardens, Kolkata

Suvankar Bal, Abhishek Das, Chirag Pathak, Koushik Ghosh, Abhilash Semiwal, Karan Lal, Shahbaz Ahmed, Bapi Manna, Shreyan Swarup Chakraborty, Mahanta, Ray, Barman

SQUADS

Calcutta Customs Club (CAL): Agniv Pan, Suvankar Bal, Abhishek Das, Sumanto Gupta, Dip Chatterjee, Aditya-Sharma, Prosenjit Kr Das, Satyam Mishra, Chirag Pathak, Karan Lal, Arjun Kumar, Arka Sarkar, Abhilash Semiwal, Rajarshi Mitra, Kunal Kumar, Ravikant Singh, Saikat Banerjee, Bapi Manna, Shreyan Swarup Chakraborty

Tapan Memorial Club (TMC): Sourav Chanda, Shakir Habib Gandhi, Abhishek Porel, Koushik Ghosh, Gaurav Chauhan, Samik Karmankar, Kaif Ahmed, Tarun Godara, S Basu, Shahbaz Ahmed, P Barman, Vikash Singh, Roshan Singh, Debopratim Halder, Nilkantha Das, Ramesh Prasad, Sumit Mahanta, Suraj Singh, Sandipan Das Sr

