CC vs SS Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Spice Isle T10 Match – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Clove Challengers vs Saffron Strikers, 11:30 PM IST, 31st May.

Here is the Dream11 Spice Isle T10 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and CC vs SS Dream11 Team Prediction, CC vs SS Fantasy Cricket Prediction T10 game, Clove Challengers vs Saffron Strikers Probable XIs Dream11 Spice Isle T10, Fantasy Cricket Prediction – Clove Challengers vs Saffron Strikers, Fantasy Playing Tips – Dream11 Spice Isle T10.

TOSS: The Dream11 Spice Isle T10 toss between Clove Challengers vs Saffron Strikers will take place at 11:00 PM IST – May 31.

Time: : 11:30 PM IST.

Venue: National Cricket Stadium, Grenada.

CC vs SS My Dream11 Team

Teddy Bishop, Cyprian Forsyth, Bronson Johnson, Alex Moses, Nickozi St. Hillaire, Denroy Charles, Ryan John, Mickel Joseph, Deyna George, Shermon Lewis, Jenson Phillip.

Captain: Ryan John. Vice-captain: Alex Moses.

CC vs SS Probable Playing 11s

Clove Challengers

Cyprian Forsyth (C), Teddy Bishop (WK), Jamie Buddy, Denroy Charles, Tiron Charles, Deyna George, Melvin Gordon, Bronson Johnson, Angel Johnson, Cliffon Mark, Darron Nedd, Jeron Noel, Kimo Peters, Casimir Thomas

Saffron Strikers

Ryan John (C), Kem Charles, Ray Charles, Nickozi St. Hillaire, Jelani George, Mickel Joseph, Lendon Lawrence (WK), Shermon Lewis, Alex Moses, John Olive, Jenson Phillip.

CC vs SS Squads

Clove Challengers Cyprian Forsyth (C), Teddy Bishop (WK), Jamie Buddy, Denroy Charles, Tiron Charles, Deyna George, Melvin Gordon, Bronson Johnson, Angel Johnson, Cliffon Mark, Darron Nedd, Jeron Noel, Kimo Peters and Casimir Thomas.

Saffron Strikers Ryan John (C), Kem Charles, Ray Charles, Samora Fraser, Nickozi St. Hillaire, Kendel George, Jelani George, Mickel Joseph, Lendon Lawrence (WK), Shermon Lewis, Alex Moses, Laurie Williams, John Olive and Jenson Phillip.

