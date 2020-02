CC vs TIT Dream11 Team Prediction South Africa ODD: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips Cape Co

Dream11 Team Prediction

CC vs TIT Dream11 Team Prediction South Africa ODD: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips Cape Cobras vs Titans Match 9 at Newlands in Cape Town 5:00 PM IST

TOSS The toss between Cape Cobras vs Titans will take place at 4:30 PM (IST).

Time: 5:00 PM IST

Venue: Newlands in Cape Town

My Dream11 Team

Keeper Kyle Verreynne

Batters Henry Davids, Tony de Zorzi (VC), Pieter Malan, Zubayr Hamza

All-Rounders George Linde, Jason Smith, Dayyaan Galiem

Bowlers Thando Ntini, Imraan Manack, Nandre Burger

Probable Playing XIs:

Cape Cobras:

Pieter Malan, Janneman Malan, Zubayr Hamza, Kyle Verreynne (WK), George Linde, Jason Smith, Dane Piedt (C), Rory Kleinveldt/Mihlali Mpongwana, Thando Ntini, Dane Paterson, Nandre Burger.

Titans:

Henry Davids, Tony de Zorzi, Grant Thomson, Dean Elgar, Heinrich Klaasen (C), Farhaan Behardien, Dayyaan Galiem, Hardus Viljoen, Imraan Manack, Alfred Mothoa, Gregory Mahlokwana.

SQUADS:

Cape Cobras Squad: Pieter Malan, Hanno Kotze(w), Zubayr Hamza, Simon Khomari, Jason Smith, Aviwe Mgijima, Dane Piedt(c), Rory Kleinveldt, Dane Paterson, Thando Ntini, George Linde, Jean-Paul Duminy, Tladi Bokako, Akhona Mnyaka, Isaac Dikgale, David Bedingham

Titans:

Henry Davids, Tony de Zorzi, Grant Thomson, Dean Elgar, Heinrich Klaasen (C), Farhaan Behardien, Dayyaan Galiem, Hardus Viljoen, Imraan Manack, Alfred Mothoa, Gregory Mahlokwana, Corbin Bosch, Tshepo Moreki, Rivaldo Moonsamy.

