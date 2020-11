CHA-XI vs TN-XI Dream11 Team Prediction Karbonn Andhra T20 2020: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today’s Chargers XI vs Titans XI T20 Match at Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram 1.30 PM IST November 2 Monday

CHA-XI vs TN-XI Dream11 Team Prediction Karbonn Andhra T20 2020: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Ti

CHA-XI vs TN-XI Dream11 Tips And Prediction

Chargers XI vs Titans XI Dream11 Team Prediction Karbonn Andhra T20 2020 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips For Today’s CHA-XI vs TN-XI T20 Match at Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram: In another high-voltage battle of Karbonn Andhra T20 2020 2020, Chargers XI will take on Titans XI in the match no. 24 at the Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram Monday – November 2. Here is the Karbonn Andhra T20 Dream11 Guru Tips and CHA-XI vs TN-XI Dream11 Team Prediction, CHA-XI vs TN-XI Fantasy Cricket Prediction T20 game, CHA-XI vs TN-XI Probable XIs Karbonn Andhra T20, Fantasy Cricket Prediction – Chargers XI vs Titans XI, Fantasy Playing Tips – Chargers XI vs Titans XI.

TOSS: The Karbonn Andhra T20 2020 match toss between Chargers XI and Warriors-XI will take place at 1 PM (IST) – November 2, Monday.

Time: 1.30 PM IST

Venue: Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram.

CHA-XI vs TN-XI My Dream11 Team

Wicketkeeper: Kona Srikar-Bharat

Batsmen: Murumulla Sriram, S Rashid, K Dheeraj Lakshman, P. Manyala

All-rounders: P. Kumar (VC), K. Sai Rahul (C), N. Kumar Reddy

Bowlers: J. Vino-Naidu, Y. Pramod, B. Ayyappa

CHA-XI vs TN-XI Dream11 Prediction

CHARGERS XI (CHA-XI) Key Players

Kona Srikar-Bharat (WK)

P Avinash

SK Rashid

K Dheeraj Lakshman

Y Sandeep

Titans XI (TN-XI) Key Players

S Tarun (WK)

C Kranthi Kumar

Dasari Chaitanya

KV Kashyap Prakash

Gulfaam Saleh

CHA-XI vs TN-XI Probable Playing XIs

Chargers XI: KK Srikar Bharat (C), P Avinash, Nitish Kumar Reddy, Bodapati Sumanth, B Yogananda, Sk Rashid, KP Sai Rahul, B Vinay, Madhav, C Siddharth, Y Pramod.

Titans XI: Gulfaam Saleh, C Kranthi Kumar, Shoaib Md Khan (C), S Tarun (WK), Dasari Chaitanya, Girinath Reddy, Hemant Reddy, Dasari Swaroop Kumar, A Prasanth, C Stephen, L Mohan.

CHA-XI vs TN-XI SQUADS

Chargers XI (CHA-XI): Kona Srikar-Bharat, P Avinash, SK Rashid, K Dheeraj Lakshman, Y Sandeep, Bodapati Sumanth, Nitish Kumar Reddy, KP Sai Rahul, B Vinay, B Santosh Kumar, Bandaru Ayyappa, N Madhav, CH Siddhart, Y Pramod, A Brahma Teja.

Titans XI (TN-XI): S Tarun, C Kranthi Kumar, Dasari Chaitanya, KV Kashyap Prakash, Lalith Mohan, Gulfaam Saleh, Girinath Reddy, Shoaib Md Khan, A Prasanth, Dasari Swaroop-Kumar, Cheepurapalli Stephen, M Bhargav, T VIjay, V Karthik Reddy.

Check Dream11 Prediction/ TN-XI Dream11 Team/ CHA-XI Dream11 Team/ Chargers XI Dream11 Team Prediction/ Titans XI Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips Karbonn Andhra T20 2020/ Online Cricket Tips and more.