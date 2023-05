Updated: May 7, 2023 11:06 AM IST | Edited By: Faham Uddin

My Dream11 Team CHG vs ZCT Dream11 Team Prediction Rawanda T20: Best players list of CHG vs ZCT, Challengers Dream11 Team Player List, Zonic Tigers Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Challengers vs Zonic Tigers will take place at 12:00 PM IST

Start Time: May 7, Sunday, 12:30 PM IST

Venue: Gahanga International Cricket Stadium

Injury Report

No major Injury updates.

CHG vs ZCT My Dream11 Team

Wicketkeeper : Didier Ndikubwimana

Batters : Robinson Obuya (vc), Jean-Baptiste Hakizimana, Juma Miyagi

All-rounders : Martin Akayezu (c), Ignace Ntirenganya, Subhasis Samal

Bowlers : Niyomugaba Eric, Siraje Nsubuga, Debasis Samal, Israel Mugisha

CHG vs ZCT Probable XI

Zonic Tigers: Martin Akayezu (c), Jean Baptiste Hakizimana, Wilson Niyitanga, Israel Mugisha, Daniel Gumyusenge, Steven Ntwari, Namuhoranye Chris Yussuf (wk), lgnace Ntirenganya, Rodrigues Niyomugabo, Niyonshuti Elie, Kwizera Onesme

Challengers: Subashish Samal (c), Mustaq Mohammed, Siraje Nsubuga, Don Mugisha, Didier Ndikubwimana (wk), Erik Niyomugaba, Zappy Bimenyimana, Bob Bashir Songa, Robinson Obuya, Nganji Abdallah, Srinath Vardhineni.

