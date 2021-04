CK vs OCC Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Coimbra Knights vs Oporto Cricket Club Today’s ECS T10 – Portugal on Sunday, April 18

CK vs OCC Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Coimbra Knights vs Oporto Cricket Club

Dream11 Team Prediction

CK vs OCC: Fantasy Tips & Probable XIs For Coimbra Knights vs Oporto Cricket Club Today’s ECS T10 – Portugal on Sunday, April 18:

TOSS: The ECS T10 Portugal match toss between Coimbra Knights vs Oporto Cricket Club will take place at 09:30 PM IST April 18

Time: 10:00 PM IST.

Venue: Estadio Muncipal de Miranda do Corvo

CK vs OCC My Dream11 Team

MD Zaman, John Zinkus (c), Raghu Raman (vc), Pedro Madeira, Panda Waddup, Miguel Stoneman, Anthony Chambers, Junaid Khan, Chris Redhead, Lovey Saini, Neil Charles.

Probable Playing XIs

Coimbra Knights

Tony Madeira, Pedro Madeira, Parth Mukesh, Tom Nicholas, Chris Redhead (c), Lovey Saini, Miguel Stoneman, Sukwinder Singh, Panda Waddup, MD Zaman (wk), Clive Worth.

Oporto Cricket Club

Premal Rajani (c), Kanaka Sabhapathy (wk), Anthony Chambers, Neil Charles, Alexandre Camelo, Junaid Khan, John Zinkus, Raghu Raman, Thomas Rogerson, John Rogerson, Suraj Peshawaria.

SQUADS

Coimbra Knights

Francoise Stoman, Chris Redhead, Andrew Winter, Tony Madeira, Pedro Madeira, MD Zaman, Buks Stoneman, Panda Waddup, Parth Mukesh, Tom Nicholas, Miguel Stoneman, Colin McCluskie, Guprit Sandhu, Sukwinder Singh, Lovey Saini, Mohit Sharma, Clive Worth, Qasir Hameed

Oporto Cricket Club

Kanaka Sabhapathy, Junaid Khan, Raghu Raman, Premal Rajani, Rakesh Chandrasekaran, Anthony Chambers, Nigel Jordan, John Zinkus, James Graham,, Neil Charles, Euan Mackay, Adam Mackay, Muhammad Ali Awan, Syed Rashid, Suraj Peshawaria, Kuppuswamy Niranjankumar, Thomas Rogerson, Mark Weeks, John Rogerson, Jack Cunningham, Jonathan Cooles, Patrick Butcher, Alexandre Camelo, Bhavin Sorathiya, Travis Cunningham, Sanath Gunawardena, Andrew Machaj, Mike Shannon, Abhishek Rajesh

