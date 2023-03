DEL-W vs GUJ-W Dream11 Team Prediction, WPL, Match 14: Captain, Vice-Captain, Probable XIs for Women's Premier League, At Brabourne Stadium, Mumbai, 7:30 PM IST

TOSS: The match toss between Delhi Capitals vs Gujarat Giants will take place at 07:00 PM IST

Start Time: March 11, Saturday, 07:30 PM IST

Venue: Brabourne Stadium, Mumbai

DEL-W vs GUJ-W My Dream11 Team

Wicketkeeper: Sushma Verma

Batters: Meg Lanning, Sabbhineni Meghana, Harleen Deol

All-rounders: Jess Jonassen, Marizanne Kapp (vc), Ashleigh Gardner (c), Kim Garth, Sneh Rana, Alice Capsey

Bowlers: Shikha Pandey

DEL-W vs GUJ-W Probable XI

Delhi Capitals: Shafali Verma, Meg Lanning (c), Alice Capsey, Jemimah Rodrigues, Marizanne Kapp, Taniya Bhatia (wk), Jess Jonassen, Radha Yadav, Arundhati Reddy, Shikha Pandey and Tara Norris.

Gujarat Giants: Sophia Dunkley, Sabbhineni Meghana, Harleen Deol, Laura Wolvaardt, Ashleigh Gardner, Dayalan Hemalatha, Sneh Rana (c), Sushma Verma (wk), Kim Garth, Tanuja Kanwaar and Mansi Joshi.

