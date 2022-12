Dream11 Nature Isle T10: CRD vs BAW Dream11 Team Prediction, Champagne Reef Divers vs Barana Auto Warriors

My Dream11 Team Champagne Reef Divers vs Barana Auto Warriors Dream11 Team Prediction CRD vs BAW 2022: Best players list of Chamapagne Reef Divers vs Barana Auto Warriors, Titou Dream11 Team Chamapagne Reef Divers Player List, Barana Auto Warriors Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Reef Divers & Barana Auto Warriors will take place at 9:00 PM IST

Start Time: 9:30 PM IST

Venue: Windsor Park, Roseau, Dominica, Roseau

CRD vs BAW My Dream11 Team

Wicketkeeper: Leniko Boucher (c), Jervin Gian Benjamin

Batsmen: Kurtney Anselm, Johneel Eugene, Alick Athanaze (vc)

All-rounder: Mervin Matthew, Junior Henry

Bowler: Darron Nedd, Alvinison Jolly, Lee Louisy, Jelani Joseph

CRD vs BAW Probable XI

Champagne Reef Divers (CRD): Alick Athanaze, Leniko Boucher (wk), Jahseon Alexander, Darron Nedd, Micah Joseph, Jedd Joseph, Jervon Raphael, Yawani Regis, Jesse Marcellin, Sharkeem Thomas, Lee Louisy.

Barana Auto Warriors (BAR): Junior Henry, Jervin Gian Benjamin (wk), Mervin Matthew, Johnnel Eugene, Joel Mingo, Kurtney Anselm, Gilon Tyson, Alvinison Jolly, Erwin Burton, Jelani Joseph, Fabien Benjamin (c).