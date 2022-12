Dream11 Nature Isle T10: TGS vs TVH Dream11 Team Prediction, Titou Gorge Splashers vs The Valley Hikers: C

My Dream11 Team Titou Gorge Splashers vs The Valley Hikers Dream11 Team Prediction TGS vs TVH 2022: Best players list of Titou Gorge Splashers vs The Valley Hikers, Titou Gorge Splashers Dream11 Team Player List, The Valley Hikers Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Sixers & Renegades will take place at 9:00 PM IST

Start Time: 9:30 PM IST

Venue: Windsor Park, Roseau, Dominica, Roseau

TGS vs TVH My Dream11 Team

WicketKeeper: Jerlani Robinson

Batsmen: Tahj Tavernier, Junior Jervier, Brian Joseph

All-Rounder: Vivian Titre, Odiamar Honore, Kevin James

Bowler: Shaheim Ceasar, Niall Payne, Alex Antoine, Jamie James

TGS vs TVH Probable XI

Titou Gorge Splashers (TGS): J Robinson, Junior Jervier, Seandell Regis(C), Kassim Peltier, Edmund Morancie, Malakai Xavier, Shaheim Ceasar, Vivian Titre, John Matthew, Tahj Tavernier, Niall Payne.

The Valley Hikers(TVH): Rick James, GD Pope(C), K Cabey, Odiamar Honore, Brian Joseph, A Antoine, Kyron Phillip, Kevin James, Sherlon George, Delaney Alexander, Jamie James.