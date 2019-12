Dream11 Team Prediction Dhaka Platoon vs Sylhet Thunder: Captain And Vice Captain For Today BPL T20 BPL 20

Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Dhaka Platoon vs Sylhet Thunder: Captain And Vice Captain For Today BPL T20 BPL 2019-20 Match 19 DHP vs SYL at Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram 1:00 PM IST December 24: DHP vs SYL Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today BPL 2019-20 T20 League, Dhaka Platoon vs Sylhet Thunder: Between Dhaka Platoon vs Sylhet Thunder. Also Check Dhaka Platoon Dream 11 Team Player List, Sylhet Thunder Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Toss at 12:30 pm IST Match begins at 1:00 PM IST

DHP vs SYL Dream11 Team Prediction

Wicketkeeper Mohammad Mithun (captain), Andre Fletcher

Batsmen Tamim Iqbal, Asif Ali, Johnson Charles (vice-captain), Nazmul Hossain Milon

All-Rounders Thisara Perera, Sohag Gazi

Bowlers Hasan Mahmud, Naveen-ul-Haq, Ebadot Hossain

DHP vs SYL Predicted XIs:

Dhaka Platoon: Mominul Haque, Anamul Haque (wk), Jaker Ali, Laurie Evans, Asif Ali, Thisara Perera, Shahid Afridi, Mashrafe Mortaza (c), Mahedi Hasan, Hasan Mahmud, Salauddin Sakil

Sylhet Thunder: Andre Fletcher, Abdul Mazid, Johnson Charles, Mohammad Mithun (wk), Mosaddek Hossain (c), Nazmul Hossain Milon, Sohag Gazi, Monir Hossain, Krishmar Santokie, Ebadot Hossain, Naveen-ul-Haq

DHP vs SYL SQUADS:

Dhaka Platoon Squad: Tamim Iqbal, Anamul Haque(w), Mahedi Hasan, Asif Ali, Jaker Ali, Mominul Haque, Shahid Afridi, Shadab Khan, Wahab Riaz, Mashrafe Mortaza(c), Hasan Mahmud, Salauddin Sakil, Raqibul Hasan, Shuvagata Hom, Ariful Haque, Mohammad Shahid, Laurie Evans, Thisara Perera

Sylhet Thunder Squad: Andre Fletcher, Abdul Mazid, Johnson Charles, Mohammad Mithun(w), Mosaddek Hossain(c), Nazmul Hossain Milon, Sohag Gazi, Monir Hossain, Krishmar Santokie, Ebadot Hossain, Naveen-ul-Haq, Nazmul Islam, Rony Talukdar, Nayeem Hasan, Ruyel Miah, Sherfane Rutherford, Delwar Hossain, Jeevan Mendis, Mohammad Sami, Shafiqullah Shafiq

Check Dream11 Prediction / DHP Dream11 Team / Sylhet Thunder Dream11 Team / Dhaka Platoon Dream11 Team / DHP Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more