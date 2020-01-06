<h2>Dream11 Prediction and Tips</h2> <p></p>Dream11 Team Prediction India A Women vs India C Women: Captain And Vice Captain For Today Senior Women's T20 Match 3 IN-A-W vs IN-C-W at Barabati Stadium in Cuttack 11:00 AM IST January 6 : <p></p> <p></p>IN-A-W vs IN-C-W Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today Qatar T10 League, India A Women vs India C Women: Between India A Women vs India C Women. Also Check India C Women Dream 11 Team Player List, India A Women Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips. <p></p> <p></p>Toss at 10:30 AM IST Match begins at 11:00 AM IST <p></p> <p></p>Your captaincy picks should be from Deepti Sharma, Rajeshwari Gayakwad, Shafali Verma, Harmanpreet Kaur, Devika Vaidya, Radha Yadav <p></p> <p></p>Your top picks from the game should include Deepti Sharma, Rajeshwari Gayakwad, Komal Zanzad, Meghna Singh, Jasia Akhtar, Nuzhat Parveen <p></p><h2>IN-A-W vs IN-C-W Dream11 Team Prediction</h2> <p></p>Nuzhat Parween, Shafali Verma, Veda Krishnamurthy, Monica Patel, Jasia Akhtar, Deepti Sharma (<strong>CAPTAIN</strong>), Devika Vaidya, Harmanpreet Kaur, Radha Yadav, Rajeshwari Gayakwad (<strong>VICE CAPTAIN</strong>), Tanushree Sarkar <p></p><h2>IN-A-W vs IN-C-W Probable XI</h2> <p></p>India C:Shafali Verma, Yastika Bhatiya, Veda Krishnamurthy (C), Monica Patel, Vrushali Bhagat, D. Hemlatha, Nuzhat Parween (WK), Manali Dakshini, Arundhati Reddy, Rajeshwari Gayakwad, Tanushree Sarkar <p></p> <p></p>India A: Priya Puniya, Jasia Akhtar, Deepti Sharma, Harmanpreet Kaur (C), Devika Vaidya, Bharati Fulmali, Taniya Bhatia (WK), Mansi Joshi, Meghna Singh, Komal Zanzad, Radha Yadav <p></p><h2>IN-A-W vs IN-C-W Squads</h2> <p></p>India C: Shafali Verma, Yastika Bhatiya, Veda Krishnamurthy (C), Monica Patel, Vrushali Bhagat, D. Hemlatha, Nuzhat Parween (WK), Manali Dakshini, Arundhati Reddy, Rajeshwari Gayakwad, Tanushree Sarkar, Jincy George, Madhuri Mehta. <p></p> <p></p>India A: Priya Puniya, Jasia Akhtar, Deepti Sharma, Harmanpreet Kaur (C), Devika Vaidya, Taniya Bhatia (WK), Mansi Joshi, Meghna Singh, Komal Zanzad, Radha Yadav, Bharati Fulmali, Shivali Shinde, Sneh Rana, Meenu Mani. <p></p><h2>Check Dream11 Prediction / REN Dream11 Team / India C Women Dream11 Team / India A Women Dream11 Team / SIX Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more</h2>