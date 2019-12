Dream11 Team Prediction Khulna Tigers vs Sylhet Thunder: Captain And Vice Captain For Today BPL T20 BPL 20

Dream11 Team Prediction Khulna Tigers vs Sylhet Thunder: Captain And Vice Captain For Today BPL T20 BPL 2019-20 Match 24 KHT vs SYL at Shere Bangla National Stadium, Dhaka 6:00 PM IST December 28

Toss at 5:30 pm IST Match begins at 6:00 PM IST

KHT vs SYL Dream11 Team Prediction

Wicketkeeper Mushfiqur Rahim (captain), Rahmanullah Gurbaz

Batsmen Johnson Charles, Rilee Rossouw, Mosaddek Hossain (vice-captain), Shamsur Rahman

All-Rounders Mehidy Hasan-Miraz, Sohag Gazi

Bowlers Shafiul Islam, Shahidul Islam, Ebadot Hossain

KHT vs SYL Predicted XIs:

Khulna Tigers: Rahmanullah Gurbaz, Rilee Rossouw, Shamsur Rahman, Najmul Hossain Shanto, Mushfiqur Rahim(w/c), Robbie Frylinck, Mehidy Hasan, Shahidul Islam, Shafiul Islam, Mohammad Amir, Tanvir Islam

Sylhet Thunder: Andre Fletcher, Abdul Mazid, Johnson Charles, Mohammad Mithun (wk), Mosaddek Hossain (c), Sherfane Rutherford, Nazmul Hossain Milon, Sohag Gazi, Krishmar Santokie, Ebadot Hossain, Nazmul Islam

KHT vs SYL Squads

Khulna Tigers Squad: Rahmanullah Gurbaz, Mehidy Hasan, Rilee Rossouw, Mushfiqur Rahim(w/c), Najmul Hossain Shanto, Shamsur Rahman, Robbie Frylinck, Shahidul Islam, Mohammad Amir, Shafiul Islam, Tanvir Islam, Saif Hassan, Aminul Islam, Robiul Haque, Aliss Islam

Sylhet Thunder Squad: Andre Fletcher, Abdul Mazid, Johnson Charles, Mohammad Mithun(w), Mosaddek Hossain(c), Sherfane Rutherford, Nazmul Hossain Milon, Sohag Gazi, Krishmar Santokie, Ebadot Hossain, Nazmul Islam, Mohammad Sami, Shafiqullah Shafiq, Jeevan Mendis, Monir Hossain, Delwar Hossain, Naveen-ul-Haq, Rony Talukdar, Ruyel Miah, Nayeem Hasan

