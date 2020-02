Dream11 Team Prediction NAM vs IR-A, NAM vs IR-A ODIs, Match 2: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket

Zane Green, Harry Tector (VICE CAPTAIN), Stephen Baard, Stephen Doheny, Gerhard Erasmus, Gareth Delany, George Dockrell, Craig Williams (CAPTAIN), Curtis Campher, Ruben Trumpleman, Ben Shikongo

NAM vs IR-A Dream11 match schedule

The match starts at 1:30 PM IST

At Irene Villagers Cricket Club Ground, Pretoria

NAM vs IR-A Dream11 Playing 11

Ireland A: Stephen Doheny, James McCollum, Harry Tector (C), Gary Wilson, Gareth Delany, Curtis Campher, Shane Getkate, George Dockrell, Tyrone Kane, James Cameron-Dow, Craig Young

Namibia: Niko Davin, Zane Green (WK), Stephen Baard, Gerhard Erasmus (C), Craig Williams, Jan Frylinck, Bernard Scholtz, Janie De Villiers, Ruben Trumpleman, Tangeni Lungameni, Ben Shikongo

NAM vs IR-A Dream11 SQUADS

Ireland A: Stephen Doheny, James McCollum, Harry Tector (C), Gary Wilson, Gareth Delany, Curtis Campher, Shane Getkate, George Dockrell, Tyrone Kane, James Cameron-Dow, Craig Young, Josh Little, Neil Rock, Jack Tector

Namibia: Niko Davin, Zane Green (WK), Stephen Baard, Gerhard Erasmus (C), Craig Williams, Jan Frylinck, Bernard Scholtz, Janie De Villiers, Ruben Trumpleman, Tangeni Lungameni, Ben Shikongo, Nicol Loftie-Eaton, JP Kotze, Karl Birkenstock, Pikkie Ya France.

