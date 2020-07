FCC vs SVW Dream11, ECS T10 – Frankfurt: Team, Full Squad Frankfurt CC vs SV Wiesbaden 1899 Fantasy Tips July 19, 7:30 PM IST

FCC vs SVW Dream11, ECS T10 - Frankfurt: Team, Full Squad Frankfurt CC vs SV Wiesbaden 1899 Fantasy Tips J

FCC vs SVW Dream11 Team And Picks

FCC vs SVW Dream11 Tips: A total of six German teams are taking part in the two-day tournament in Frankfurt. Hosts Frankfurt CC, Germany’s T20 champions FCA 04 United Stars Cricket Club Darmstadt, Hainhausen, Hattersheim, MSC Frankfurt and Wiesbaden will square off in ten T10 matches to establish the European Series Frankfurt winner.

Frankfurt CC vs SV Wiesbaden 1899 Toss Time: 7:00 PM IST

FCC vs SVW Match Start Time: 7:30 PM IST

Venue: Frankfurt

FCC vs SVW My Dream11 Team

H Nauman (captain), A Zadran (vice-captain), S Agha, A Mohmand, A Khan, H Hussein, F Khan, S Hussein, K Khan, N Naveed, E Zadran

Frankfurt CC vs SV Wiesbaden 1899 Full Squad List

FCC: Waheed Haji, Naqash Naveed, Ayub Pasha, Hasan Nauman, Alim Al Razy, Aqil Tariq, Wamaq Syed, Tanzil Tariq, Yasin Shir, Alishan Mohmand, Farhan Mahmood, Sanjeev Taneja, Janat Ahmedzai, Mohammed Haqyar, Niamat Ailisafi, Aditya Khan, Keshav Ramachandran, Sahil Hussein, Shehbaz Mohammed, Salim Khan, Sayedroohullah Sadat, Talha Yusuf, Iqbal Muhammad, Shafqat Ali, Hashim Zia Ullah, Simab Jan Mumand, Hewad Hussein, Kamran Mohmand

SVW: Amin Khan, Shahan Agha, Abdullah Zadran, Nasrullah Zadran and Momin Zadran, Malik Zadran, Ibrahim Zadran Jr, Jawed Khan, Mohammad Rahimi, Khalid Khan Zadran, Enamullah Zadran, Fayaz Khan Nasseri