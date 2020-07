FCD vs SVW Dream Team XI Finnish Premier Cricket League T20 2020: Top Picks, Full Squad FCA 04 Darmstadt vs SV Wiesbaden July 19, 12:30 PM IST

FCD vs SVW Dream Team XI Finnish Premier Cricket League T20 2020: Top Picks, Full Squad FCA 04 Darmstadt v

FCD vs SVW Dream11 Team And Picks

FCD vs SVW Dream11 Tips: Cricket season in Finland resumed through the Dream11 Finnish Premier League T20 tournament from June 1. Eight teams including Bengal Tigers Cricket Club (BTCC Thundercats), Empire Cricket Club (Empire Lions), FPC Finnish Pakistani Club, Greater Helsinki Cricket Club (Greater Helsinki Markhors), GYM Helsinki Gymkhana, Helsinki Cricket Club, SKK Stadin ja Keravan Kriketti (SKK Rapids) and Vantaa Cricket Club will be fighting for the title.

FCA 04 Darmstadt vs SV Wiesbaden Toss Time: 12:00 PM IST

Match Start Time: 12:30 PM IST

Venue: Finnish CC

FCD vs SVW Dream11 Top Picks

H Kabeer, Z Khan, A Khan, Malik Zadran, Y Hayat, M Mudassar, S Rahimzei, F Khan, G Saif, E Zadran and Momin Zadran

SQUADS

FCA 04 Darmstadt (FCD): Husnain Kabeer, Umar Faroz, Muhammad Ahmad, Muhammad Tayyab, Zaman Khan, Badar Munir, Muneeb Ahmed, Muhammad Mudassar, Yasir Hayat, Shakoor Rahimzei, Akhlaq Ahmed, Tanzeem Ali, Kashif Tarar, Ghulam Saif, Toquir Ahmad, Tahir Ahmed, Ansar Hayat, Bisharat Ahmed, Anas Saeed

SV Wiesbaden (SVW): Shahan Agha, Malik Zadran, Ibrahim Zadran jr, Amin Khan, Mohammad Rahimi, Jawed Khan, Khalid Khan Zadran, Fayaz Khan Nasseri, Momin Zadran, Enamullah Zadran, Nasrullah Zadran, Abdullah Zadran

Check Dream11 Prediction/ FCD Dream11 Team/ SVW Dream11 Team/ FCA 04 Darmstadt Dream11 Team/ SV Wiesbaden Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips/ Online Cricket Tips and more.