FIG vs MAL Dream11 Team Prediction, ECL T10, Match 46: Captain, Vice-Captain, Probable XIs for ECS Portugal T10, At Gucherre Cricket Ground, Cartaxo 1:00 PM IST

Best players list of FIG vs MAL, Fighters CC Dream11 Team Player List, Malo Qalandars Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Fighters CC vs Malo Qalandars will take place at 12:30 PM IST

Start Time: April 5, Wednesday, 1:00 PM IST

Venue: Gucherre Cricket Ground, Cartaxo

FIG vs MAL My Dream11 Team

Wicketkeeper Roushan Singh

Batsmen Parwinder Singh (vc), Aamer Ikram, Saim Ali

All-rounders Amandeep Singh (c), Amir Zaib, Mandeep- Singh Jr

Bowlers Gurwinder Singh, Assad Mehmood, Asim Sarwar, Syed Maisam

FIG vs MAL Probable XI

Fighters CC: Parwinder Singh(wk), Varinder Virk, Dalwinder Singh, Mandeep Singh , Lalit kumar, Gursewak Singh, Gurwinder Singh, Muhammad Bilal, Rahul, Harjot Sahota, Baljinder Ram

Malo Qalandars: Amandeep Singh, Mian Shahid , Najam Shahzad, Amir Zaib, Roushan Singh(wk), Zulfiqar Shah, Jayesh Popat, Assad Mehmood, Adnan Gondal, Asim Sarwar, Aamer Ikram